Economía
Producción de Venezuela se ubicó en 1 105 000 bdp en septiembre, según fuentes primarias de la OPEP
La producción de petróleo en Venezuela se mantiene significativamente por debajo de lo 3 millones de barriles diarios (bpd) que se extraían antes de la crisis económica de 2014
Caracas / Foto: Archivo.- La producción petrolera de Venezuela alcanzó en septiembre 1 105 000 barriles por día (bpd), un incremento de 0,64 % —unos 7 000 bdp— respecto a agosto, cuando promedió en 1 098 000 bpd, según fuentes primarias recogidas en el informe publicado este lunes por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
Lea también: Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt ganan el Premio Nobel de Economía 2025
En contraste, fuentes no gubernamentales estiman que la producción de septiembre alcanzó los 967 000 bdp, superando en un 2,87% los 940 000 barriles diarios que se extrajeron en agosto.
Las discrepancias entre las fuentes oficiales y secundarias han sido una constante en los últimos años, lo que dificulta una evaluación precisa del panorama petrolero venezolano.
Por otra parte, pese a las persistentes incertidumbres geopolíticas, el informe mantiene ancladas sus proyecciones de crecimiento económico global. La OPEP no modificó su pronóstico, sosteniendo un crecimiento del 3.0% para 2025 y del 3.1% para 2026.
La producción de petróleo en Venezuela se mantiene significativamente por debajo de lo 3 millones de barriles diarios (bpd) que se extraían antes de la crisis económica de 2014.
A pesar de las promesas del Gobierno venezolano, la meta de cerrar el año 2023 con una producción superior a los 2 millones de bpd no se cumplió. Este desafío se ha complicado con escándalos como el caso de corrupción en la estatal PDVSA, que resultó en la detención de más de 60 personas, incluyendo al exministro Tareck El Aissami.
En abril de 2024, Washington reinstauró parcialmente las sanciones sobre el sector de petróleo y gas, argumentando que el Gobierno de Nicolás Maduro había incumplido los acuerdos de Barbados para elecciones libres.
Sin embargo, en julio de 2024, la Casa Blanca revirtió la decisión y extendió una licencia clave a la petrolera Chevron tras un canje de presos. Aunque los detalles no se divulgaron, la licencia es restringida y prohíbe la transferencia de fondos al Gobierno venezolano, asegurando que los ingresos del crudo no beneficien a Caracas.
A pesar de las restricciones, Nicolás Maduro ha afirmado que Venezuela ha incrementado su producción en 12% "con esfuerzo propio" durante la incertidumbre de Chevron, e insiste en que el país está abierto a inversiones internacionales.
La falta de acceso al financiamiento, el deterioro de la infraestructura por la insuficiente inversión y la fuga de talento calificado siguen siendo desafíos considerables. El futuro del sector depende, en gran medida, de una potencial flexibilización o levantamiento total de las sanciones.
Noruega lamentó el cierre "sin justificación" de la Embajada venezolana en Oslo
Índice Bursátil de Caracas cerró en 1.168,38 puntos este 13 de octubre
Cabello dice que Venezuela utiliza "todos los mecanismos diplomáticos" para evitar un conflicto
Gobierno anuncia fecha de pago del bono "Contra la Guerra Económica"
Con epicentro en Guárico: Funvisis registró sismo de magnitud 3.7 al mediodía de este 13Oct
Venezuela anuncia el cierre de embajadas en Noruega y Australia
Un vistazo al 'Divo de Juárez': Netflix estrena primer tráiler de la docuserie de Juan Gabriel
Washington crea nueva fuerza operativa contra el narcotráfico en el área del Comando Sur
"El Nobel de la Paz 2025 tiene sello ucabista": estudiantes exhiben pancarta en homenaje a María Corina Machado
Venezuela propone tres acciones en la ONU frente a las operaciones de EE. UU. en el Caribe
Trump sobre el Nobel de la Paz: "La persona que ganó me dijo que lo está aceptando en mi honor"
Parlamento aprobó en primera discusión proyecto de ley para “integrar” el poder militar, policial y capacidades del pueblo
La actriz cubano-venezolana Tatiana Capote sufrió un infarto y su estado es "delicado"
EE. UU. justifica ante la ONU operaciones en el Caribe: "No vacilaremos en proteger a nuestros ciudadanos"
Tendencias
-
País3 horas.
"El Nobel de la Paz 2025 tiene sello ucabista": estudiantes exhiben pancarta en homenaje a María Corina Machado
-
Vitrina1 día.
La actriz cubano-venezolana Tatiana Capote sufrió un infarto y su estado es "delicado"
-
Vitrina2 días.
Fallece la leyenda de Hollywood y ganadora del Óscar Diane Keaton a los 79 años
-
Mundo2 días.
Familiares de colombianos detenidos en Venezuela piden a Petro "gestionar su liberación"
-
Vitrina1 día.
Osmariel Villalobos podría someterse a una mastectomía tras detectarse nuevos tumores
-
Sucesos7 horas.
Detenido profesor de taekwondo en Zulia por abuso a adolescente: la habría contagiado con VIH
-
País1 día.
"El próximo premio será la libertad de Venezuela”, dice Machado tras ganar el Nobel de la Paz
-
Deportes1 día.
Cancelan partido amistoso Venezuela vs. Belice en Chicago por "fuerza mayor"