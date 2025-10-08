País
Profesores exigen ajuste salarial y la "liberación plena" de los dirigentes sindicales detenidos
Condenan que la remuneración se reemplazara por subsidios o bonos que “no tienen incidencia” en los beneficios laborales
Caracas/Foto: @APUCV.- La Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (Apucv), la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), Asociación Sindical Independiente y la Federación de Venezolana de Maestros (FVM) rechazaron este miércoles las condiciones laborales del país, aseverando que el bajo poder adquisitivo de los venezolanos limita el bienestar y la justicia social.
En un comunicado publicado en X, los gremios exigieron un ajuste salarial concertado, la libertad plena de todos los dirigentes sindicales "presos o sometidos a juicio", y el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Lamentaron que, a pesar de que los países miembros de la OIT tienen la obligación de garantizar un trabajo decente, la situación de los trabajadores y sus familias en Venezuela es “crítica”.
“En nuestro país, la situación de los trabajadores y sus familias es lamentable. La inflación y la devaluación del bolívar han vuelto añicos los sueldos, salarios y ahorros, incluidas las prestaciones sociales”, expone.
Exigen salarios dignos
En el pronunciamiento, las agrupaciones enfatizaron que la inflación y la devaluación del bolívar han provocado que el salario mínimo, fijado en marzo de 2022 en 130 bolívares, tenga un monto de $0,69 centavos de dólar, lo que no permite el acceso a servicios de salud ni pensiones dignas.
Además, condenan que la remuneración se reemplazara por subsidios o bonos que “no tienen incidencia” en los beneficios laborales, mientras la negociación colectiva se encuentra estancada y sus cláusulas devaluadas. “En síntesis: el valor del trabajo está languideciendo”.
El comunicado también citó las recomendaciones de la Comisión de Encuesta de 2019, que incluyen la supresión de la violencia y las detenciones arbitrarias, y el respeto a la libertad sindical.
Las organizaciones criticaron que, mientras el Ejecutivo aprueba y ajusta subsidios y bonos sin consulta con el Foro de Diálogo Social, "criminalice la protesta laboral" y prive de libertad a dirigentes sindicales por exigir sus derechos.
Salario mínimo en Venezuela
El salario mínimo, que sí incide en beneficios laborales como vacaciones, liquidación y utilidades, se mantiene en 130 bolívares desde marzo de 2022, cuando equivalía aproximadamente a 30 dólares al mes.
En abril pasado, Nicolás Maduro anunció que el ingreso mínimo integral de los trabajadores en Venezuela pasaría a 160 dólares indexados, aunque no se decretó un aumento del salario mínimo. En aquel momento, el mandatario señaló que se mantendría la política de indexación del ingreso mínimo integral, considerada “un concepto justo y único en el mundo”.
Asimismo, detalló que el “bono de guerra económica”, ahora denominado “ingreso de guerra económica”, aumentaría de 90 a 120 dólares mensuales indexados, mientras que el monto del cestaticket se mantendría en 40 dólares, conformando un ingreso integral total de 160 dólares.
