País
Profesores universitarios exigen la "libertad inmediata" del estudiante Javier Cisneros
El decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV, Juan Carlos Apitz, exigió la "libertad inmediata" de Javier Cisneros, quien cursa el segundo año en la escuela de derecho y que se encuentra detenido desde el pasado 24 de octubre
Caracas / Foto: Cortesía.- Este viernes, durante una asamblea de profesores el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV, Juan Carlos Apitz, exigió la "libertad inmediata" de Javier Cisneros, quien cursa el segundo año en la escuela de derecho y que se encuentra detenido desde el pasado 24 de octubre. A dicha actividad, también dijo presente Eglys Gil, madre del joven detenido.
“Nosotros vamos hacer lo que haya que hacer para lograr la libertad de Javier Cisneros. Si es verdad que lo van a soltar, que lo suelten (…). Yo les quiero pedir la mayor solidaridad, que nos activemos, porque hoy es Javier, mañana puede ser cualquiera de nosotros”, expresó Apitz durante su intervención.
El profesor también aprovechó la oportunidad para informar que al concluir la asamblea se presentaría ante los tribunales penales a presentar un hábeas corpus en favor de Cisneros. Además, destacó que el joven no ha cometido delito alguno y que solo se ha dedicado a trabajar por una Venezuela diferente.
“¿Qué es lo que le están imputando. Javier? Ustedes lo saben? ¿Por qué Javier está detenido? Probablemente por traición a la patria, entre otros. Pero, a Javier lo culpan de querer otra Venezuela”, explicó.
En ese sentido, recordó a la comunidad estudiantil la importancia de no callar ante la injusticia que se vive en el país y a sumarse a exigir que el ucevista retorne a las aulas de la casa de estudio.
“Una universidad y una facultad que calla ante las injusticias, deja de formar abogados. Una facultad que alce su voz ante las injusticias está formando ciudadanos libres y ese es nuestro compromiso”, puntualizó.
