Mundo
Protestas en Ecuador dejan 47 detenidos: entre ellos presuntos miembros del Tren de Aragua
La organización Conaie afirmó que las autoridades no han proporcionado información sobre la situación física y legal de los detenidos
Caracas/Foto: El Univero.- La primera jornada de protestas en Ecuador, convocada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, ha dejado un saldo de 47 personas detenidas. Dos de los aprehendidos fueron identificados como extranjeros y están investigados por presuntamente pertenecer al Tren de Aragua.
Lea también: Lula desde la Asamblea de la ONU: “El camino al diálogo no se le debe cerrar a Venezuela”
Los arrestos, reportados por el medio local El Universo, tuvieron lugar principalmente en las provincias de Pichincha, Imbabura y Cotopaxi, con un total de 20 detenidos en la localidad de Otavalo.
La ministra Rovira señaló que la justicia determinará los cargos, mientras que el ministro del Interior, John Reimberg, advirtió que quienes atenten contra el Estado serán procesados por terrorismo.
"Quienes atenten contra el Estado serán procesados por terrorismo. No permitiremos que unos pocos siembren caos. Seguimos adelante”, manifestó el ministro.
Movilizaciones
El Ministerio del Interior identificó a los dos extranjeros como William Andrés R. L. y Jonathan Bernin A. A., y las autoridades investigan sus posibles vínculos con la organización criminal venezolana. No se determinó si los aprehendidos son venezolanos.
En medio de las manifestaciones, que incluyeron el bloqueo de vías y la quema de neumáticos en Guayaquil, la Conaie denunció la “detención arbitraria” de sus miembros.
La organización afirmó que las autoridades no han proporcionado información sobre la situación física y legal de los detenidos, lo que, según ellos, podría constituir un “delito de desaparición forzada”.
Asimismo, exigió la liberación inmediata de sus miembros y responsabilizó al presidente Daniel Noboa y a su gabinete por la seguridad de los manifestantes.
El delito de terrorismo, por el cual podrían ser procesados los detenidos, se reformó en la consulta popular en 2024. Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), este delito puede ser sancionado con penas de entre 19 y 22 años de prisión, y hasta 30 años en caso de que las acciones causen la muerte de personas.
A pesar de las detenciones, la Conaie y otras organizaciones sociales anunciaron la radicalización del paro nacional, con nuevas asambleas y protestas a lo largo del país.
⭕ [COMUNICADO]
Denunciamos la detención arbitraria de más de 20 compañeros en #Imbabura. Exigimos su liberación inmediata y responsabilizamos al Gobierno de #DanielNoboa por la represión y violación de derechos humanos. En el marco del #ParoNacionalEcuador, exigimos la… pic.twitter.com/y8SgroovS4— CONAIE (@CONAIE_Ecuador) September 23, 2025
