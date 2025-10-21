Publican memorias de Virginia Giuffre donde acusa al príncipe Andrés de contratar trolls para "empañarla"

Caracas/Foto: AFP.- El libro póstumo de Virginia Giuffre, la principal acusadora del príncipe Andrés y víctima de Jeffrey Epstein, salió a la luz este martes 21 de octubre, donde asegura que el hijo de Isabel II contrató trolls de internet para "empañar" su nombre.

De acuerdo con el medio británico The Sun, la revelación se da después de que la Policía Metropolitana comenzara a investigar unas afirmaciones del exduque. En ellas, pide a su guardaespaldas y a la oficina de la reina encontrar "cosas sucias" sobre Giuffre.

Presuntamente, los correos electrónicos muestran que Andrés compartió la fecha de nacimiento y el número de seguro social de Virginia a su oficial de protección. Asimismo, lo acompañó con el siguiente mensaje: "también parece que tiene antecedentes penales en los estados".

En sus memorias, tituladas 'La chica de nadie', Virginia Giuffre describió las afirmaciones de que el equipo del príncipe intentó ensuciar su nombre, antes de que su caso de abuso sexual recibiera luz verde en enero de 2022.

"El día después de la decisión del juez, la reina despojó al príncipe de sus títulos reales y militares, lo que llevó a The Sun a publicar este titular de primera plana: Fuera el trono". Las discusiones para llegar a un acuerdo con los abogados de Andrés "de repente se estaban moviendo rápidamente, después de que él nos había bloqueado durante meses".

De manera reveladora, Giuffre dijo: "Después de poner en duda mi credibilidad durante tanto tiempo, el equipo del príncipe Andrés incluso había llegado a tratar de contratar trolls de Internet para molestarme, el duque de York también me debía una disculpa significativa".

"Nunca obtendríamos una confesión, por supuesto. Eso es lo que los acuerdos están diseñados para evitar. Pero estábamos tratando de hacer lo mejor que podíamos: un reconocimiento general de lo que había pasado", indicó.

Ahora, se espera que la Policía Metropolitana hable con el guardaespaldas que trabajaba con Andrés al momento de que se dieran los correos electrónicos.

El príncipe ahora podría verse involucrado en una investigación policial sobre sus correos electrónicos y el contacto con su guardaespaldas.

Una fuente del Palacio de Buckingham dijo a The Sun que las nuevas acusaciones eran de "muy seria y grave preocupación" y "deberían examinarse de la manera adecuada".