Mundo
Publican memorias de Virginia Giuffre donde acusa al príncipe Andrés de contratar trolls para "empañarla"
Una fuente del Palacio de Buckingham dijo a The Sun que las nuevas acusaciones eran de "muy seria y grave preocupación"
Caracas/Foto: AFP.- El libro póstumo de Virginia Giuffre, la principal acusadora del príncipe Andrés y víctima de Jeffrey Epstein, salió a la luz este martes 21 de octubre, donde asegura que el hijo de Isabel II contrató trolls de internet para "empañar" su nombre.
Lea también: Revelan video del robo millonario al Museo de Louvre captado por un turista
De acuerdo con el medio británico The Sun, la revelación se da después de que la Policía Metropolitana comenzara a investigar unas afirmaciones del exduque. En ellas, pide a su guardaespaldas y a la oficina de la reina encontrar "cosas sucias" sobre Giuffre.
Presuntamente, los correos electrónicos muestran que Andrés compartió la fecha de nacimiento y el número de seguro social de Virginia a su oficial de protección. Asimismo, lo acompañó con el siguiente mensaje: "también parece que tiene antecedentes penales en los estados".
En sus memorias, tituladas 'La chica de nadie', Virginia Giuffre describió las afirmaciones de que el equipo del príncipe intentó ensuciar su nombre, antes de que su caso de abuso sexual recibiera luz verde en enero de 2022.
"El día después de la decisión del juez, la reina despojó al príncipe de sus títulos reales y militares, lo que llevó a The Sun a publicar este titular de primera plana: Fuera el trono". Las discusiones para llegar a un acuerdo con los abogados de Andrés "de repente se estaban moviendo rápidamente, después de que él nos había bloqueado durante meses".
De manera reveladora, Giuffre dijo: "Después de poner en duda mi credibilidad durante tanto tiempo, el equipo del príncipe Andrés incluso había llegado a tratar de contratar trolls de Internet para molestarme, el duque de York también me debía una disculpa significativa".
"Nunca obtendríamos una confesión, por supuesto. Eso es lo que los acuerdos están diseñados para evitar. Pero estábamos tratando de hacer lo mejor que podíamos: un reconocimiento general de lo que había pasado", indicó.
Ahora, se espera que la Policía Metropolitana hable con el guardaespaldas que trabajaba con Andrés al momento de que se dieran los correos electrónicos.
El príncipe ahora podría verse involucrado en una investigación policial sobre sus correos electrónicos y el contacto con su guardaespaldas.
Una fuente del Palacio de Buckingham dijo a The Sun que las nuevas acusaciones eran de "muy seria y grave preocupación" y "deberían examinarse de la manera adecuada".
De protagonizar telenovelas a dedicarse a la enfermería: Sonya Smith se reinventa en Miami
Calentador de agua provoca la muerte de un padre y sus dos niños en Mérida
Trump advierte que países aliados "están listos para invadir Gaza" si Hamás rompe la tregua
Publican memorias de Virginia Giuffre donde acusa al príncipe Andrés de contratar trolls para "empañarla"
Ejecutivo designa a Jorge Márquez jefe nacional del 1x10 del Buen Gobierno
Revelan video del robo millonario al Museo de Louvre captado por un turista
Pastrana y Uribe exigen a Petro "explicar su relación con Nicolás Maduro"
Uno de ellos por 22 mil bolívares: inició la entrega de otros dos bonos por el Sistema Patria
Dos detenidos en Anzoátegui tras lanzar desde un tercer piso a adolescente por "motivos pasionales"
Rodrigo Paz alcanza un 54,5% de votos en el balotaje y será el nuevo presidente de Bolivia
Venezuela no es el centro del mundo ni ficha de intercambio
Trump dice que impondrá nuevos aranceles a Colombia tras su enfrentamiento con Petro
Ascienden a cinco los cuerpos rescatados en El Callao tras la inundación de una mina
Oposición venezolana saluda canonización de Rendiles y Hernández y aboga por la "paz" y la "libertad"
Tendencias
-
Sucesos2 días.
Dos detenidos en Anzoátegui tras lanzar desde un tercer piso a adolescente por "motivos pasionales"
-
Mundo2 días.
Rodrigo Paz alcanza un 54,5% de votos en el balotaje y será el nuevo presidente de Bolivia
-
Economía1 día.
Trump dice que impondrá nuevos aranceles a Colombia tras su enfrentamiento con Petro
-
La Lupa1 día.
Venezuela no es el centro del mundo ni ficha de intercambio
-
País2 días.
Oposición venezolana saluda canonización de Rendiles y Hernández y aboga por la "paz" y la "libertad"
-
Mundo1 día.
Colombia llama a consultas a su embajador en EE. UU. tras declaraciones de Trump sobre Petro
-
Mundo1 día.
Exasesor del Pentágono afirma que los ataques de Trump en el Caribe “carecen de fundamento legal”
-
País23 horas.
Machado pide a la comunidad internacional "bloquear los flujos que sostienen al gobierno de Maduro”