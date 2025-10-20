Connect with us

País

PUD felicita a Rodrigo Paz por su victoria en Bolivia y lo llama a "respaldar la lucha democrática en Venezuela"

Rodrigo Paz ganó la presidencia de Bolivia con el 54,53% de los votos, frente a Jorge “Tuto” Quiroga, de la alianza Libre
Foto del avatar

Publicado

1 hora.

/

Caracas / Foto: Archivo.- La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) felicitó al pueblo de Bolivia por la jornada electoral “pacífica y democrática” y al presidente electo, Rodrigo Paz Pereira, quien resultó ganador en el balotaje celebrado el domingo 19 de octubre.

Lea también: Oposición venezolana saluda canonización de Rendiles y Hernández y aboga por la "paz" y la "libertad"

En un comunicado difundido en sus redes sociales, la coalición opositora venezolana destacó el ejemplo "cívico del proceso boliviano" y extendió un mensaje al nuevo mandatario. “El pueblo venezolano se mantiene de pie luchando por la libertad y la democracia en nuestro país, por lo que expresamos al presidente electo, Rodrigo Paz, que nos acompañe en este esfuerzo para que Venezuela sea una nación libre, democrática y con justicia”, señaló la PUD.

Finalmente, la alianza insistió en fortalecer los lazos con "gobiernos y líderes democráticos de la región", en el contexto de su denuncia sobre la "falta de garantías políticas y electorales en el país".

El pronunciamiento se produjo luego de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia confirmara una tendencia “irreversible” que otorga la victoria a Paz, candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), con el 54,53% de los votos, frente a Jorge “Tuto” Quiroga, de la alianza Libre.

El presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, destacó que la jornada transcurrió “en total normalidad”, bajo observación de misiones internacionales de la OEA y la Unión Europea, que avalaron la transparencia del proceso.

Advertisement

Rodrigo Paz, economista de 58 años e hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, asumirá el poder el próximo 8 de noviembre, junto a su vicepresidente electo, Edmand Lara. En su primer mensaje tras conocer los resultados, afirmó que Bolivia había rendido “un homenaje a la democracia” y prometió reconstruir las instituciones del país.





Related Topics:
SIGUE LEYENDO

Tendencias