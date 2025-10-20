PUD felicita a Rodrigo Paz por su victoria en Bolivia y lo llama a "respaldar la lucha democrática en Venezuela"

Caracas / Foto: Archivo.- La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) felicitó al pueblo de Bolivia por la jornada electoral “pacífica y democrática” y al presidente electo, Rodrigo Paz Pereira, quien resultó ganador en el balotaje celebrado el domingo 19 de octubre.

En un comunicado difundido en sus redes sociales, la coalición opositora venezolana destacó el ejemplo "cívico del proceso boliviano" y extendió un mensaje al nuevo mandatario. “El pueblo venezolano se mantiene de pie luchando por la libertad y la democracia en nuestro país, por lo que expresamos al presidente electo, Rodrigo Paz, que nos acompañe en este esfuerzo para que Venezuela sea una nación libre, democrática y con justicia”, señaló la PUD.

Finalmente, la alianza insistió en fortalecer los lazos con "gobiernos y líderes democráticos de la región", en el contexto de su denuncia sobre la "falta de garantías políticas y electorales en el país".

El pronunciamiento se produjo luego de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia confirmara una tendencia “irreversible” que otorga la victoria a Paz, candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), con el 54,53% de los votos, frente a Jorge “Tuto” Quiroga, de la alianza Libre.

El presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, destacó que la jornada transcurrió “en total normalidad”, bajo observación de misiones internacionales de la OEA y la Unión Europea, que avalaron la transparencia del proceso.

