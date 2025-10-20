País
PUD felicita a Rodrigo Paz por su victoria en Bolivia y lo llama a "respaldar la lucha democrática en Venezuela"
Rodrigo Paz ganó la presidencia de Bolivia con el 54,53% de los votos, frente a Jorge “Tuto” Quiroga, de la alianza Libre
Caracas / Foto: Archivo.- La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) felicitó al pueblo de Bolivia por la jornada electoral “pacífica y democrática” y al presidente electo, Rodrigo Paz Pereira, quien resultó ganador en el balotaje celebrado el domingo 19 de octubre.
Lea también: Oposición venezolana saluda canonización de Rendiles y Hernández y aboga por la "paz" y la "libertad"
En un comunicado difundido en sus redes sociales, la coalición opositora venezolana destacó el ejemplo "cívico del proceso boliviano" y extendió un mensaje al nuevo mandatario. “El pueblo venezolano se mantiene de pie luchando por la libertad y la democracia en nuestro país, por lo que expresamos al presidente electo, Rodrigo Paz, que nos acompañe en este esfuerzo para que Venezuela sea una nación libre, democrática y con justicia”, señaló la PUD.
Finalmente, la alianza insistió en fortalecer los lazos con "gobiernos y líderes democráticos de la región", en el contexto de su denuncia sobre la "falta de garantías políticas y electorales en el país".
El pronunciamiento se produjo luego de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia confirmara una tendencia “irreversible” que otorga la victoria a Paz, candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), con el 54,53% de los votos, frente a Jorge “Tuto” Quiroga, de la alianza Libre.
El presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, destacó que la jornada transcurrió “en total normalidad”, bajo observación de misiones internacionales de la OEA y la Unión Europea, que avalaron la transparencia del proceso.
Rodrigo Paz, economista de 58 años e hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, asumirá el poder el próximo 8 de noviembre, junto a su vicepresidente electo, Edmand Lara. En su primer mensaje tras conocer los resultados, afirmó que Bolivia había rendido “un homenaje a la democracia” y prometió reconstruir las instituciones del país.
"Mi fe se hace más viva": Osmel Sousa dedica conmovedor mensaje a José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles
Venezuela no es el centro del mundo ni ficha de intercambio
PUD felicita a Rodrigo Paz por su victoria en Bolivia y lo llama a "respaldar la lucha democrática en Venezuela"
Trump dice que impondrá nuevos aranceles a Colombia tras su enfrentamiento con Petro
Rodrigo Paz alcanza un 54,5% de votos en el balotaje y será el nuevo presidente de Bolivia
"He derramado galones de lágrimas": Líder de Limp Bizkit se quiebra tras la muerte de Sam Rivers
Oposición venezolana saluda canonización de Rendiles y Hernández y aboga por la "paz" y la "libertad"
Su vecino le prestó el teléfono y aprovechó para hacer varios pagos móviles a su cuenta: Cicpc lo detiene
Renuncia el comandante de las operaciones militares en Sudamérica
Vente Venezuela denuncia al menos 30 detenciones en varios estados del país
Una forma de ahorro y "algo que cuidar": usuarios de Cashea cuentan cómo y para qué la usan
Reuters: EE. UU. retiene en un buque de guerra a sobrevivientes del reciente ataque en el mar Caribe
Índice Bursátil de Caracas cerró en 1.466,28 puntos este 17 de octubre
Asistente de lujo: el Vaticano invita a Mirla Castellanos a la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles
Tendencias
-
Mundo2 días.
Lula dice que ningún presidente debe opinar sobre "cómo será Venezuela"
-
Sucesos2 días.
En video: PoliChacao detuvo a delincuente mientras robaba el celular de un conductor en una cola
-
Mundo2 días.
Israel identifica restos de otro rehén mientras nueve palestinos mueren en Gaza
-
Vitrina2 días.
Greeicy rompe el silencio tras la detención de su padre por presunta tortura y secuestro
-
Mundo2 días.
"Siempre se desdice": Petro desestima acusación de Hugo Carvajal sobre presunto financiamiento
-
Mundo2 días.
Rusos y ucranianos no esperan grandes avances en la cumbre Trump-Putin
-
País2 días.
Maduro dice que las ZODI ya están operativas en "todo el país"
-
Sucesos2 días.
Detienen a supervisores de hotel en Chacao por robar a huéspedes extranjeros: así era su modus operandi