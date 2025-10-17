PUD insiste en liberar a los "presos políticos" para que puedan "reencontrarse" con sus familias

Caracas/Foto: Archivo.- La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) exigió una vez más la liberación de los "presos políticos" que están "injustamente detenidos en el país", con el fin de que puedan "reencontrarse" con sus familias.

En un mensaje publicado en X, la coalición reiteró el llamado con motivo de la canonización de Carmen Rendiles y José Gregorio Hernández.

"A pocos días de la canonización de nuestros santos San Jose Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles, exigimos la libertad inmediata de todos los presos políticos en Venezuela, así como también el respeto a sus derechos y que cada uno de ellos se reencuentre con sus familias. Hacer política no es delito", expresó la PUD.

Asimismo, señaló que en el país hay "841 presos políticos, detenidos injustamente y víctimas de procesos viciados, algunos por hacer política y otros por solo expresar su descontento con la crisis que vivimos todos los venezolanos".

La semana pasada, la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) hizo una petición idéntica, cuando solicitó al Estado venezolano dictar “medidas de gracia” que permita la libertad de los encarcelados por “razones políticas” en Venezuela, con motivo a la próxima canonización de los dos primeros santos venezolanos, el Dr. José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles Martínez, el 19 de octubre.

En un comunicado, la Conferencia resaltó que estas concesiones podrían favorecer la “tranquilidad y armonía” no solo de las familias y allegados de las personas afectadas, sino también de la sociedad venezolana.

La CEV también llamó a mejorar las condiciones de infraestructura de la red de salud pública y una retribución económica “justa” para los trabajadores públicos, especialmente para los docentes.

“La canonización constituye también una motivación para que, en homenaje a la trayectoria humanitaria del Dr. Hernández, se mejoren las condiciones del servicio público de salud y para que, recordando la vocación docente tanto del Dr. José Gregorio y de la madre Carmen, se garantice a nuestros niños y jóvenes una educación de calidad y a los docentes una retribución justa por su trabajo”, pidió.







