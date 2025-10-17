País
PUD insiste en liberar a los "presos políticos" para que puedan "reencontrarse" con sus familias
La coalición reiteró el llamado con motivo de la canonización de Carmen Rendiles y José Gregorio Hernández
Caracas/Foto: Archivo.- La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) exigió una vez más la liberación de los "presos políticos" que están "injustamente detenidos en el país", con el fin de que puedan "reencontrarse" con sus familias.
Lea también: Cuatro estados más: activan las ZODI en Lara, Mérida, Trujillo y Yaracuy
En un mensaje publicado en X, la coalición reiteró el llamado con motivo de la canonización de Carmen Rendiles y José Gregorio Hernández.
"A pocos días de la canonización de nuestros santos San Jose Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles, exigimos la libertad inmediata de todos los presos políticos en Venezuela, así como también el respeto a sus derechos y que cada uno de ellos se reencuentre con sus familias. Hacer política no es delito", expresó la PUD.
Asimismo, señaló que en el país hay "841 presos políticos, detenidos injustamente y víctimas de procesos viciados, algunos por hacer política y otros por solo expresar su descontento con la crisis que vivimos todos los venezolanos".
La semana pasada, la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) hizo una petición idéntica, cuando solicitó al Estado venezolano dictar “medidas de gracia” que permita la libertad de los encarcelados por “razones políticas” en Venezuela, con motivo a la próxima canonización de los dos primeros santos venezolanos, el Dr. José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles Martínez, el 19 de octubre.
En un comunicado, la Conferencia resaltó que estas concesiones podrían favorecer la “tranquilidad y armonía” no solo de las familias y allegados de las personas afectadas, sino también de la sociedad venezolana.
La CEV también llamó a mejorar las condiciones de infraestructura de la red de salud pública y una retribución económica “justa” para los trabajadores públicos, especialmente para los docentes.
“La canonización constituye también una motivación para que, en homenaje a la trayectoria humanitaria del Dr. Hernández, se mejoren las condiciones del servicio público de salud y para que, recordando la vocación docente tanto del Dr. José Gregorio y de la madre Carmen, se garantice a nuestros niños y jóvenes una educación de calidad y a los docentes una retribución justa por su trabajo”, pidió.
Renuncia el comandante de las operaciones militares en Sudamérica
El Vaticano exhibe imágenes de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles en la Basílica de San Pedro
PUD insiste en liberar a los "presos políticos" para que puedan "reencontrarse" con sus familias
Cuatro estados más: activan las ZODI en Lara, Mérida, Trujillo y Yaracuy
Familiares de trinitense fallecido en el mar Caribe exigen a EE. UU. que presente pruebas de narcotráfico
Jeff Bezos asegura que "millones de personas" vivirán en el espacio para 2045
Una forma de ahorro y "algo que cuidar": usuarios de Cashea cuentan cómo y para qué la usan
Muere Drew Struzan, el genio detrás de los carteles de 'Star Wars' y 'Harry Potter'
Índice Bursátil de Caracas cerró en 1.200,70 puntos este 14 de octubre
Delcy Rodríguez: “Atacar militarmente a Venezuela impacta la energía mundial”
Bonos "Contra la Guerra Económica" y "Fin de Año" son depositados por el Sistema Patria: quiénes los reciben
Antigua y Barbuda afirma "no tener interés en permitir la instalación de bases militares extranjeras"
Luis Peche solicitó a las autoridades una "investigación rápida" tras atentado en Bogotá
El nuevo "Gran Hermano" que vigilará a los inmigrantes en Estados Unidos
Tendencias
-
Economía2 días.
Bonos "Contra la Guerra Económica" y "Fin de Año" son depositados por el Sistema Patria: quiénes los reciben
-
Mundo2 días.
Antigua y Barbuda afirma "no tener interés en permitir la instalación de bases militares extranjeras"
-
Mundo2 días.
Luis Peche solicitó a las autoridades una "investigación rápida" tras atentado en Bogotá
-
La Lupa2 días.
El nuevo "Gran Hermano" que vigilará a los inmigrantes en Estados Unidos
-
País2 días.
Maduro tildó como "éxito total" ejercicios militares para "preservar la paz" de Venezuela
-
Sucesos2 días.
Fuertes lluvias provocaron deslizamientos de tierra y caída de árboles en Caracas este 15Oct
-
Mundo2 días.
EE. UU. cobrará una tarifa de 1 000 dólares para permisos de ‘parole’ humanitario
-
Mundo2 días.
Trump autoriza operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela y evita responder sobre acciones contra Maduro