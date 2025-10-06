PUD pidió liberar a los “presos políticos” antes de la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles

Caracas/Foto: Archivo.- La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) pidió el domingo la liberación de los “presos políticos” antes de la canonización del médico José Gregorio Hernández y de la madre Carmen Rendiles, los primeros santos venezolanos.

En un video publicado en X, varios integrantes de la coalición solicitaron que la canonización sea “un espacio para la unidad y para la libertad de los presos políticos”.

“Desde la PUD levantamos nuestra voz por la libertad de los presos políticos y nos sumamos solidariamente al clamor de los familiares y del pueblo venezolano”, manifestaron las dirigentes políticas Delsa Solórzano y María Beatriz Martínez, presidentas de Encuentro Ciudadano y Primero Justicia, respectivamente.

El pasado 29 de septiembre, la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) hizo un llamado a los venezolanos a firmar de manera digital una carta abierta dirigida a León XIV, en la que solicitan que pida al Gobierno de Nicolás Maduro liberar de forma “inmediata e incondicional” a todos los detenidos.

En la misiva, señalan que la canonización de los dos primeros santos venezolanos representa “una oportunidad única para sanar estas heridas que representan los presos políticos”.

En ese sentido, confían en que este “evento histórico y espiritual” pueda “ser un vehículo para la libertad, la paz y la reconciliación”, y que los “presos políticos lo puedan vivir en libertad”.

Este domingo, la organización convocó a una oración en varios estados de Venezuela y en el exterior para pedir a los futuros santos por la liberación de los “presos políticos”.

Desde la Plataforma Unitaria sumamos nuestra voz al clamor de los familiares y del pueblo venezolano.#CanonizaciónSinPresosPoliticos pic.twitter.com/BS6k8IIjCy— Unidad Venezuela (@unidadvenezuela) October 5, 2025









