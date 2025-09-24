Puerto Rico será la sede de la 75ª edición de Miss Universo en 2026

Caracas/Foto: Archivo.- La organización Miss Universo anunció este martes que Puerto Rico será la sede de la 75ª edición del certamen de belleza, que se celebrará en noviembre de 2026.

El evento, que conmemora el aniversario de diamante del concurso, se llevará a cabo en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, conocido como el "Choliseo".

El presidente de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú destacó la importancia de la celebración en un video compartido en redes sociales, en donde resaltó la belleza de la isla y la nobleza de su población.

“Con enorme orgullo, hoy anuncio que Puerto Rico será la orgullosa sede del 75.º Aniversario de Miss Universo, un acontecimiento histórico que celebra más de siete décadas de cultura, belleza e innovación. Más de 135 naciones se unirán en esta celebración de 14 meses, en la que millones de personas conocerán su hospitalidad, su música, su arte y sus tradiciones”, mencionó.

Esta será la cuarta vez que la isla acoge el certamen. Las ediciones anteriores se celebraron en 1972, 2001 y 2002. En la edición de 2001, Puerto Rico tuvo el privilegio de ver a su representante, Denise Quiñones, coronarse en su propia tierra.

Mientras se preparan para el gran aniversario, la próxima edición, la 74ª, se realizará el 21 de noviembre en Tailandia, donde será coronada la sucesora de Kjær Theilvig.

La representante de Venezuela para el Miss Universo 2025 es Stephany Abasali, coronada en diciembre del año pasado. “Sumamente feliz. Sin el apoyo de ustedes, yo no estuviera acá. Voy con todo el ánimo, emoción y mi corazón lleno de amor para dar”, expresó al ganar el certamen.