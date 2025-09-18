Economía
¿Qué es VoLTE?: la nueva tecnología de llamadas que Digitel ofrece sin costo adicional
La compañía invita a los usuarios a activar VoLTE sin costo adicional, un servicio que permite realizar llamadas en alta definición, con conexión más rápida y sin interrupciones, mientras se mantiene activa la navegación 4G LTE
Caracas / Foto: Archivo.- La operadora Digitel participa en la Feria Internacional de Telecomunicaciones de Venezuela (FITELVEN), que se celebra del 18 al 21 de septiembre en el Poliedro de Caracas, con la presentación de su tecnología VoLTE (Voz sobre LTE), disponible para los usuarios que cuenten con equipos y SIM compatibles.
La compañía invita a los usuarios a activar VoLTE sin costo adicional, un servicio que permite realizar llamadas en alta definición, con conexión más rápida y sin interrupciones, mientras se mantiene activa la navegación 4G LTE.
Según destacó la operadora, esta innovación representa un cambio en la manera en que los venezolanos se comunican, ya que además ofrece reducción de ruidos de fondo en ambientes concurridos y no consume datos de navegación, pues se factura como una llamada tradicional.
Digitel había anunciado el lanzamiento de VoLTE a inicios de este mes, convirtiéndose en la primera empresa de telecomunicaciones en Venezuela en ofrecer esta tecnología, que ya es estándar en otros países de la región. Actualmente, está disponible en zonas de cobertura 4G LTE como la Gran Caracas, Maracay y Valencia, con planes de expansión hacia el resto del país.
VoLTE funciona transmitiendo la voz sobre la red 4G LTE en lugar de depender de redes tradicionales de voz como 2G o 3G. Esto no solo mejora la calidad del audio, sino que libera ancho de banda y agiliza la conexión de las llamadas, ofreciendo mayor capacidad para voz y datos en simultáneo.
Luis Bernardo Pérez, presidente de Digitel, afirmó que esta innovación marca un hito en la evolución de las telecomunicaciones en el país: “Con VoLTE no solo mejoramos la calidad de las llamadas, sino que empoderamos a nuestros usuarios para que se mantengan interconectados de una manera más eficiente y productiva”.
