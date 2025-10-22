Tecnología
Quiere destronar a Google Chrome: OpenAI lanza ChatGPT Atlas, su buscador web con IA
OpenAI indica que este nuevo buscador puede acompañar a un usuario a "cualquier parte de la web"
Caracas/Foto: OpenAI.- OpenAI anunció el martes el lanzamiento oficial de ChaGPT Atlas, su nuevo navegador web basado en inteligencia artificial (IA), el cual ofrece una experiencia más personalizada y que buscará destronar a Google Chrome.
En un comunicado, OpenAI indica que este nuevo buscador puede acompañar a un usuario a "cualquier parte de la web, entendiendo lo que estás tratando de hacer y completando tareas por ti, todo sin copiar y pegar o salir de la página".
Su memoria ChatGPT está integrada, por lo que las conversaciones pueden aprovechar chats y detalles anteriores para ayudarlo a hacer cosas nuevas.
Yogya Kalra, estudiante universitaria y primera persona en probar ChatGPT Atlas, dijo que durante las conferencias, le gusta usar preguntas de práctica y ejemplos del mundo real para comprender realmente el material. "Solía cambiar entre mis diapositivas y ChatGPT, tomando capturas de pantalla solo para hacer una pregunta. Ahora ChatGPT entiende instantáneamente lo que estoy viendo, ayudándome a mejorar mis verificaciones de conocimientos a medida que avanzo".
El gigante tecnológico explica que a medida que un usuario hace uso de Atlas, ChatGPT se adapta al volverse "más inteligente y útil". Esto se debe a que las memorias del navegador permiten a ChatGPT recordar el contexto de los sitios que visita y recuperarlo cuando lo necesite.
Además, el modo agente de ChatGPT Atlas puede hacer el trabajo del usuario al trabajar con el contexto de navegación. "Ahora es mejor para investigar y analizar, automatizar tareas y planificar eventos o reservar citas mientras navega. El modo Agente en Atlas está disponible hoy en versión preliminar para usuarios Plus, Pro y Business".
ChatGPT Atlas ya está disponible en todo el mundo en macOS para usuarios Free, Plus, Pro y Go. También lo está en la versión beta para Business y, si lo habilita el administrador de su plan, para usuarios de Enterprise y Edu.
"Las experiencias para Windows, iOS y Android estarán disponibles próximamente", recalcó OpenAI.
