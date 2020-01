Ramos Allup: Decisiones tomadas por Luis Parra carecen de validez

Caracas/ Foto portada: Captura.- Desde la plaza de Cumbres de Curumo en el estado Miranda, el diputado Henry Ramos Allup aseguró que todas las decisiones tomadas por Luis Parra carecen de validez, y enfatizó que los legisladores no han abandonado espacios, tras cambiar de sede para las sesiones del Parlamento.

En la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional celebrada este martes en la plaza de Cumbres de Curumo, el secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Allup, aseguró que todas las decisiones tomadas por Luis Parra carecen de validez legal.











“Ellos no pueden proponer nada, porque no tienen quorum para sesionar ni tienen la mayoría, quien puede sesionar, es la Asamblea Nacional con quorum y su directiva legalmente constituida (…) Ahí se pueden instalar mañana, una pandilla de cinco atracadores de bancos y decir que son la directiva de la Asamblea Nacional, y las decisiones que tomen no tienen ninguna validez”, aseveró.

Tras verse impedidos de sesionar en el Palacio Federal Legislativo, Ramos Allup recordó que los legisladores no han abandonado ningún espacio.

“No se trata de abandonar espacios. Es como cuando el ladrón te roba un coroto y sale corriendo. No hay forma de atrapar al ladrón, de meterle la mano para recuperar lo que se han robado. Nosotros no tenemos fuerza física, nosotros tenemos la fuerza de haber sido electos, nosotros tenemos la fuerza de tener inmenso respaldo popular, en contraste con un régimen que no le puede dar la cara a la gente”, dijo.











Finalmente, enfatizó que el bloque opositor no quiere muertos o heridos.

“Nosotros no queremos confrontación, no queremos muertos, no queremos heridos, y el hecho de que el mismo régimen se hubiera esparcido a lo largo de toda la vía de la sede de Acción Democrática hasta el Palacio Federal Legislativo, donde un grupo de usurpadores y de piratas comprados por el régimen, se autodesignaron directiva de la Asamblea Nacional, nos parecía absolutamente innecesario”, sentenció.

