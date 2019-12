Ramos Allup: “Estrategias del régimen no evitarán que el Parlamento elija a Guaidó como presidente”

Caracas / Foto portada: Cortesía.- El diputado Henry Ramos Allup aseguró este martes durante la sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional, que los delitos imputados a los legisladores Lozano, Alemán, Millán y Stefanelli carecen de sustentación, y enfatizó que ninguna estrategia del régimen de Nicolás Maduro impedirá que el Parlamento sesione el 05 de enero para escoger a Juan Guaidó como presidente.

Henry Ramos Allup deploró el allanamiento ilegal del fuero parlamentario de los diputados Carlos Lozano, Luis Stefanelli, Hernán Alemán y Jorge Millán, aduciendo que no hubo flagrancia ni se cometió delito alguno. Calificó esta acciones como “maromas” para intentar impedir que la Asamblea Nacional sesione el 05 de enero y escoja su nueva junta directiva.











“Dicen que fulano de tal no tiene suplente y por eso hay que acosar a ese diputado para que la curul quede vacía de cara al día 5 de enero. No tenían la necesidad de prostituir principios jurídicos, han podido ahorrarse la maroma poniendo presa a la gente. Eso es más económico que esta trapisonda de estar buscando argumentos judiciales (…) Las normas de derecho constitucional son de interpretación restrictiva, en la doctrina universal el concepto de flagrancia es el que se está cometiendo o se acaba de cometer, no si se cometió hace tres meses. En los delitos que le imputan a los cuatro diputados no hay flagrancia porque no se cometió delito ni se acaba de cometer. Empleando la jurisprudencia violan la Constitución (…) los diputados nos podemos calificar a nosotros mismos y si fuese procedente nos allanamos la inmunidad, pero eso no sucedió así (…) esa estrategia no evitará que esta Asamblea se constituya el 5 de enero y elija a la directiva”, explicó.

El también secretario general de Acción Democrática fustigó que en el caso de los diputados cuya inmunidad fue allanada recientemente, se prescindió del antejuicio de mérito.

“La inmunidad parlamentaria tiene cinco vertientes, no se puede prescindir del antejuicio de mérito ni siquiera en caso de flagrancia, la parte sustantiva y adjetiva están perfectamente definidas en la Constitución ¿Para qué tantas maromas ? Paren una perrera allá afuera y diputado que vaya saliendo lo van poniendo preso”, ironizó.











Finalizó recordando que la vía penal está siendo utilizada para perjudicar el funcionamiento de la Cámara, y anticipó que hay planes para allanar la inmunidad de los diputados de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo.

“La vía penal está siendo utilizada para perjudicar el funcionamiento de la Cámara (…) parece que tienen pensando imputar también a los diputados de la Comisión de Energía y Minas (…) Siguen creyendo que con la Operación Alacrán y con la Operación Judicial nos van a impedir reelegir a Juan Guaidó (…) preparémonos para cualquier cosa”, sentenció.

