Ramos Allup: “La locura de inventar una junta directiva de la AN no funcionó”

Caracas.- El diputado Henry Ramos Allup advirtió este martes a Nicolás Maduro desde el hemiciclo de sesiones del Palacio Federal Legislativo, que “la locura de inventar” una junta directiva para la Asamblea Nacional no funcionó. A juicio del legislador, lo único que consiguió el régimen fue que países amigos como México, Panamá y Uruguay, rechazaran la autojuramentación de Luis Parra.

Tras ingresar junto a Juan Guaidó y un centenar de diputados al hemiciclo de sesiones del Palacio Federal Legislativo, y luego de entonar las notas del himno nacional, Henry Ramos Allup tomó el derecho de palabra para rechazar la autojuramentación de Luis Parra.











“Lamento mucho por la minoría que pretendió mediante la irrupción, y por vías de hecho y la violencia, elegir el pasado 5 una supuesta junta directiva y a estas alturas no han podido ni siquiera aprobar el acta, simplemente porque no pueden dejar constancia de que su elección supuesta se efectuó sin quorum y sin contar con la mayoría para ser electos”, dijo.

Aseguró que la estrategia de Maduro para “inventar” una junta directiva ni logró su cometido, sino que por el contrario, provocó el rechazo de países cuyos gobiernos son amigos del régimen.

“Yo le diría a Nicolás Maduro que la locura de inventar una directiva, no logró su propósito, pero sí un milagro, el diputado Parra, hay cuatro países más que eran afectos del régimen que ya no los reconoce, que de ñapa se han sumado, que son: Argentina, México, Panamá y Uruguay”, enfatizó.











Recordó que los diputados que participaron en la autojuramentación de Parra cometieron una fechoría.

“Hay una cosa muy significativa y es que antes de entrar al recinto nos pusieron varias alcabalas los miembros de la Guardia Nacional junto a colectivos, pero no lo lograron porque aquí estamos. Simplemente se declararon autoelectos, porque saben el tamaño de la fechoría que hicieron”, dijo.

Aprovechó para formular un “reto cordial” a los diputados que votaron por Parra a comprobar que tenían en ese entonces el qourum para proceder con la elección.

“Ustedes vieron que no había mayoría, no votaron ningún acta, nada, llegaron, dijeron cuatro cosas y se fueron volando hacia arriba. Repito, no pueden aprobar ningún acta porque cuando se constate quiénes votaron por ellos, se van a dar cuenta que no había quorum y que ni siquiera tenían mayoría. Un reto muy cordial, si es que a los tránsfugas se les puede hacer un reto cordial: vamos a constatar acta por acta firmada a ver cuántos votaron y firmaron allá por esa pústula que se quiere autodesignar junta directiva de la Asamblea Nacional, y cuántos votaron por la nuestra que encabeza y fue electa el diputado Juan Guaidó”, expresó.

Alertó a “los compradores de votos, que el compra basura, debe saber que está comprando basura a su propio riesgo.

“A los compradores de votos, que tengan muy presente la alocución latina ‘Caveat emptor’, la compra a riesgo de quien compra. El que compre basura, sabe que está comprando basura, el que compra estiércol, sabe que está comprando estiércol”, sentenció.

