Nacionales
Ranking de la Bolsa en septiembre: Grupo Químico fue la acción con mayor rendimiento
La acción de la Bolsa de Valores de Caracas (BVC) experimentó un retroceso del -5.62% en su valor
Caracas/Foto: Cortesía.- El mercado de la Bolsa de Valores de Caracas (BVC) cerró el mes de septiembre de 2025 con un repunte en la acción de Corp. Gpo. Quím. (CGQ), cuya acción reportó experimenta un crecimiento de 181.20%, subiendo de Bs. 117.00 a Bs. 329.00, con un monto negociado de 402,12 mil bolívares.
El desempeño de la banca y el sector financiero fue un catalizador clave para la BVC, con acciones registrando alzas significativas, como: Banco Caribe, C.A. (ABC.A) en su clase “A” que se alzó como la mayor revalorización porcentual del sector, duplicando su valor con un incremento del 100%. La acción pasó de un precio inicial de Bs. 200.00 a un cierre de Bs. 400.00.
Asimismo, el Banco Provincial (BPV) subió un 43.95%, mientras que el Banco Nacional de Crédito (BNC) aumentó un 18.88%.
El sector financiero no solo lideró los rendimientos, sino también la liquidez de la plaza. El reporte destaca que el Banco Provincial (BPV) fue el título que movió el mayor volumen de capital, con un monto negociado que superó los Bs. 19.1 millones. El Banco Nacional de Crédito (BNC) le siguió con una actividad de Bs. 18.9 millones.
CR. Carabobo (CCR) también mostró un desempeño notable, con un aumento del 120.37%. Esta empresa documentó un monto negociado de 487,34 millones de bolívares.
En contraste, la acción de la Bolsa de Valores de Caracas (BVC) experimentó un retroceso del -5.62% en su valor, a pesar de mantener un alto volumen de negociación de más de Bs. 10.6 millones.
Asimismo, Ron Santa Teresa registró un revés de -1,68% en su valor y documentó un monto negociado en bolívares de 6,3 millones.
