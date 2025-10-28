Vitrina
Raúl González, presentador venezolano de Despierta América, revela que es gay tras 30 años de silencio
En una entrevista, confesó que la razón principal de su prolongado silencio fue una promesa hecha a su padre
Caracas/Foto: Mezcalent.- Raúl González, presentador venezolano del programa Despierta América de Univisión, abrió su corazón el lunes para revelar que es gay luego de 30 años en silencio, con el fin de buscar "paz y tranquilidad" pese a la insistencia de su padre de que no lo hiciera.
En una entrevista con María Antonieta Collins para el referido programa de Univisión, confesó que la razón principal de su prolongado silencio fue una promesa hecha a su padre.
González contó que, en una etapa de su vida, descubrió que era gay, lo que supuso un "golpe". Por 30 años lo guardó en silencio, experimentando primero miedo, culpa y vergüenza.
Cuando se cansó de callar, el presentador nacido en Caracas decidió que la "mentira encadena" y que la "verdad produce alivio". Pese a que sus allegados le preguntaban cuál era la necesidad de revelar algo tan íntimo, insistió: "Mami, pero es por mí, yo quiero tranquilidad, yo quiero paz".
Primero, Raúl González se sinceró con su hermana, quien le dio todo su apoyo. Luego, con su madre, estrella, y finalmente con su padre, que representó la situación más difícil.
Cuando su papá supo la verdad, este le pidió que no se supiera hasta su muerte, a lo que el criollo le respondió: "Así será".
Los profesionales de salud que lo acompañaron criticaron ese compromiso: "mis terapeutas, ninguno estuvieron de acuerdo porque me dijeron que yo estaba sacrificando mi felicidad por él". Aun así, mantuvo su palabra.
El drama que vivió
Raúl González se convirtió en copresentador de Despierta América el 14 de octubre de 2002, una oportunidad que le llegó siete años después de su 'casting' inicial. Su padre en vida gozó del éxito, incluso presumiendo de su hijo en el supermercado.
Pero detrás de lo que a diario se veía en las cámaras, el venezolano vivía "un drama" al punto de sentirse "miserable". El silencio y la ansiedad se manifestaban en compulsiones con la comida, el tabaco y el alcohol.
Finalmente, el presentador de Despierta América compartió una emotiva frase y su sentir tras "reiniciar su vida".
"Dios no ve personas, Dios ve corazones. Con esa frase los dejo y les regalo mi amor incondicional. Aquí estoy, este soy yo después de liberarme, de reinventarme, de reiniciar mi vida y de aniquilar los demonios y los monstruos", concluyó.
