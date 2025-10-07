Vitrina
Reconocido actor de 'Rápidos y Furiosos' se entregó a la policía: enfrenta cargos por crueldad animal
El abogado del Tyrese Gibson reveló que ha cooperado con las autoridades y lo seguirá haciendo hasta "resolver el asunto"
Caracas/Foto: Getty.- Tyrese Gibson, reconocido por su papel de Roman Pierce en la saga de 'Rápidos y Furiosos', se entregó a la policía en Atlanta el pasado viernes, luego de un incidente con uno de sus vecinos, quienes aseguran que los perros de la estrella mataron a otro.
De acuerdo con CNN, Gibson enfrenta un cargo menor de crueldad animal. Además, se entregó en el condado de Fulton en Georgia y pagó una fianza de 20.000 dólares que permitió su liberación.
La semana pasada se había emitido una orden de arresto contra la estrella de Rápidos y Furiosos, como resultado de un incidente. Sobre ese hecho, sus vecinos afirmaron que sus perros atacaron y mataron a un Cavalier King Charles spaniel de 5 años llamado Henry en la exclusiva comunidad de Buckhead, donde vive la estrella.
Gabe Banks, abogado del también actor de Transformers precisó que Gibson "estaba fuera de la ciudad cuando ocurrió el incidente, pero acepta toda la responsabilidad por sus perros".
La declaración reveló que los perros atacantes fueron realojados desde el incidente. Una oficial dijo que el abogado de Gibson "ha sido informado" de que los cuatro perros involucrados en el ataque deben entregarse a las autoridades.
"Todavía no tenemos los perros", afirmó.
El abogado, entre tanto, comentó que "a pesar de lo que otros puedan decir, a lo largo de todo este proceso, el Sr. Gibson ha cooperado plenamente con las autoridades legales y continuará haciéndolo hasta que se resuelva este asunto".
"El Sr. Gibson una vez más quiere extender sus más profundas condolencias a la familia que perdió a su perro y pide respetuosamente privacidad y comprensión mientras este asunto se maneja a través de los canales legales apropiados", puntualizó.
