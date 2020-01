Militarizan accesos al Palacio Federal Legislativo

Caracas/Foto portada: Efecto Cocuyo.- Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) se encuentran bloqueando este martes los accesos del Palacio Federal Legislativo venezolano. El cerco es parecido al implementado el pasado domingo cuando imposibilitaron la entrada de algunos diputados del bloque opositor, ocasionando enfrentamientos en lugar.

Según la información difundida por usuarios de Twitter, los castrenses también tienen tomada Plaza Caracas, ubicada a pocas cuadras del Parlamento. “3 piquetes de la GNB y más de 100 PNB, custodian Plaza Caracas”, informó el periodista Jhorman Cruz.

Este martes, tanto el autojuramentado presidente de la Asamblea Nacional (AN), Luis Parra, como Juan Guaidó, quien fue ratificado como jefe del Poder Legislativo con 100 votos, intentarán sesionar en el hemiciclo.

El 5 de enero, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (FANB) impidieron que algunos parlamentarios de la oposición accedieran al hemiciclo del Parlamento. Para evadir el contingente militar en el sitio, Guaidó intento saltar una cerca, pero no tuvo éxito.

Los agentes de la GNB golpearon y empujaron al presidente encargado, y a los demás legisladores que estaban a las afueras de la AN.

“Hombres que cobardemente me golpearon, pero no nos van destruir ni a derrotar. Seguiremos luchando y vamos a hacer una sesión como lo manda la ley y la Constitución”, dijo la diputada Nora Bracho comunicación tras el incidente.

Heavy GNB presence in front of the National Assembly ahead of today’s session#Venezuela #Caracas pic.twitter.com/R57Oyj2cin

— CNW (@ConflictsW) January 7, 2020