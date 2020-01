Caracas/ Foto: @Vladimirala1_gv. El diputado a la Asamblea Nacional, Ángel Medina, aseguró este miércoles que para salir de la crisis actual de Venezuela es necesario “encontrar un mecanismo político que permita destrabar el desbarajuste institucional”. Denunció que la junta directiva paralela presidida por Luis Parra le sirvió al régimen para tomar control de sedes administrativas que almacenaban algunas evidencias de corrupción.

“Luis Parra y Conrado Pérez no son miembros de Primero Justicia, ahora son parte de los que ostentan el poder, todos los que están formando parte de ese parapeto son al menos cómplices de la nomenclatura del poder. Este parapeto les ha hecho tomar control de las sedes administrativas y ponerle mano a evidencias que se encontraban en esos lugares”, precisó el parlamentario.











Medina aseveró que lo que está sucediendo en la Asamblea Nacional con la conformación de una junta directiva paralela encabezada por Luis Parra fue promovido por el régimen, para decir que hay una división interna de la oposición, con el objetivo de destruir el parlamento, llegando al límite de militarizar el Palacio Federal Legislativo.

“Hemos dicho en innumerables ocasiones que esto es una crisis multifactorial. No se le ha permitido elegir el camino que quiere la mayoría de los venezolanos, porque al tratar de permanecer en el poder han inventado unos modelos institucionales que nos han llevado a invento tras invento, eso nunca va a ayudar a la resolución del conflicto”, comentó.

Asimismo, agregó que pese a que era inicialmente el candidato de su partido político, Primero Justicia, para asumir la primera vicepresidencia de la Asamblea, hubo una decisión estratégica de la tolda amarilla de colocar en ese rol a Juan Pablo Guanipa por “todo lo que ha representado su lucha”.











“Juan Pablo sigue siendo diputado porque en estos momentos debería ser gobernador del estado Zulia y no se le permitió asumir el cargo. Felicito la decisión de Juan Guaidó de separarse de la militancia política porque eso lo libera, al permitirse ser parte de todos los sectores de la vida social. Su liderazgo está dispuesto a afrontar el camino de la unidad sin ningún tipo de contratiempos. El mes de abril no fue un buen momento para la oposición porque no se concretó el cese de la usurpación”, afirmó.

Además, acotó que está previsto que en 2020 haya mayor integridad entre los sectores democráticos con los que hay puntos de coincidencia a pesar de las “profundas diferencias” que puedan haber. En ese sentido, mencionó los casos de la Fracción 16 de Julio y la bancada de Cambiemos.

Por último, destacó que hay una profunda desigualdad entre las personas que viven en Caracas y los que viven en el exterior: “Todo eso está llevando a la aniquilación del Estado y eso implica a aspirar algo más que a unas elecciones. Parece que Maduro no tiene intención de jugar a la política“, sentenció.

