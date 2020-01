Registran sismo de magnitud 6,5 en Turquía

Caracas.- Este viernes se registró un sismo de magnitud 6,5 en el Este de Turquía, el cual se produjo a las 20:55 (hora local) a una profundidad de 5 kilómetros en la provincia oriental de Elazig.

Según información suministrada por la Actualidad RT, el Servicio Geológico de EE.UU. (USGS, por sus siglas en inglés) señaló que el terremoto fue de magnitud 6,5 y que se produjo a las 17:55 GMT, localizándose su epicentro a 4 kilómetros al noreste de la localidad de Doganyol.

El movimiento telúrico fue registrado por esta entidad a una profundidad de 10 kilómetros. A pesar de que el movimiento telúrico se ha sentido en varias localidades de la nación turca, de momento no se reportan heridos.

Medios locales reportan que se vivieron momentos de temor entre la población. Además, algunas viviendas y vehículos resultaron afectados.

Damaged homes, vehicles, people pouring in streets for safety and moments of tremor.. some footage of earthquake in eastern province of Elazig, Turkey. #earthquake #elazig

pic.twitter.com/G3TCwsjXLO

— Servet Günerigök (@servet_ggk) January 24, 2020