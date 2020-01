Renny Osuna: “Todos han defendido con garra el uniforme de Tiburones de La Guaira”

Caracas/ Foto: LVBP.com. Los Tiburones de La Guaira vencieron este viernes 2-1 a los Leones del Caracas en el estadio Universitario y avanzaron a la semifinal de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional tras imponerse 4-2 en la serie. En la siguiente instancia enfrentarán al ganador del duelo del comodín entre los Caribes de Anzoátegui y los Navegantes del Magallanes, mientras que la novena capitalina quedó fuera de la competición.

“Llevamos dos objetivos de cuatro. Clasificamos al play off y ahora a la semifinal. Vamos paso a paso. Todos saben cuál es el siguiente escalón. Todos los peloteros han defendido con garra y pasión el uniforme escualo en esta temporada. Es algo increíble. Unos se contagian de otros. La armonía es el poder más fuerte que tiene Tiburones”, comentó el manager Renny Osuna, en declaraciones al cuerpo de prensa escualo.











Osuna destacó que “Todos los peloteros han defendido con garra y pasión el uniforme” lo que ha llevado al equipo a cosechar los buenos resultados positivos que registran hasta los momentos.

“En todos los juegos hay que salir a darlo todo. No importa si estamos ganando o perdiendo, hay que saltar al terreno y dejar el alma. No puedo describir la felicidad que siento. Los muchachos están igual. Las vibras están por las nubes, pero tenemos claro que la meta no termina aquí”, agregó el timonel.

El estratega, quien es el principal favorito para conquistar el premio Manager del Año resaltó los deseos de la institución en esta temporada: “Queremos ser campeones. Aquí todos, sin excepción, estamos trabajando para lograrlo. Ahora estamos en semifinal y vamos a salir con todo ante el rival que nos toque”.











Los litoraleneses buscan volver a ganar un título desde hace 34 años. En total acumulan siete desde su fundación en 1962.

