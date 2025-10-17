Renuncia el comandante de las operaciones militares en Sudamérica 

Caracas/Foto: Comando Sur.- El comandante estadounidense Alvin Holsey, quien ha supervisado los ataques mortales contra presuntos barcos narcotraficantes frente a Venezuela, anunció que se jubilará en diciembre próximo.

El almirante Holsey asumió el liderazgo del Comando Sur de EE. UU. en noviembre del año pasado, supervisando un área que abarca el mar Caribe y aguas sudamericanas. Este tipo de nombramientos suelen durar entre tres y cuatro años, sin embargo Holsey ha anunciado su renuncia a menos de un año en el cargo.

La noticia del retiro de Holsey llega dos días después del quinto ataque mortal del ejército estadounidense en el Caribe contra una pequeña embarcación acusada de transportar drogas, ataques que comienzan a preocupar a algunos funcionarios del Capitolio y que ha generado que algunos republicanos hayan solicitado más información a la Casa Blanca sobre la justificación legal y los detalles de los ataques, mientras los demócratas sostienen que violan el derecho estadounidense e internacional.

"No está claro por qué el almirante Holsey se marcha repentinamente, a menos de un año y en medio de la mayor operación de sus 37 años de carrera. Sin embargo, un funcionario estadounidense y un exfuncionario, que hablaron bajo condición de anonimato para discutir asuntos de personal, dijeron que Holsey había expresado su preocupación por la misión y los ataques a los supuestos barcos de la droga", se lee hoy en The New York Times.

“En un momento en que las fuerzas estadounidenses se están concentrando en el Caribe y las tensiones con Venezuela están en un punto de ebullición, la partida de nuestro principal comandante militar en la región envía una señal alarmante de inestabilidad en la cadena de mando”, dijo en un mordaz comunicado el senador demócrata por Rhode Island, Jack Reede, del Comité de Servicios Armados del Senado.

Holsey declaró en la página de Facebook del Comando que "ha sido un honor servir a nuestra nación, al pueblo estadounidense, y apoyar y defender nuestra Constitución durante más de 37 años", reveló. “El equipo del Comando Sur ha hecho contribuciones duraderas a la defensa de nuestra nación y continuará haciéndolo”, afirmó. “Confío en que seguirán adelante, centrados en su misión que fortalece a nuestra nación y garantiza su permanencia como un faro de libertad en todo el mundo”.

El Comando Sur de EE. UU. no proporcionó más información más allá de la declaración del almirante.

“Antes de Trump, no se me ocurre ningún comandante jefe que haya abandonado su puesto antes de tiempo”, dijo Adam Smith, congresista por Washington, el demócrata de mayor rango en el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, agradeció a Holsey por sus “décadas de servicio a nuestro país, y le deseamos a él y a su familia un éxito y una plenitud continua en los años venideros”.

“El almirante Holsey ha demostrado un compromiso inquebrantable con la misión, el pueblo y la nación”, escribió Hegseth.

Los funcionarios del Pentágono no proporcionaron más información.







