Reportan accidente de helicóptero militar en Aragua: habría al menos dos fallecidos

Caracas/Foto: @ElEspinito.- Un helicóptero militar se estrelló en horas de la mañana de este viernes en el vertedero de San Vicente, ubicado en la parroquia Los Tacarigua, municipio Girardot, Maracay, estado Aragua, dejando presuntamente dos personas fallecidas, según reportes difundidos en redes sociales.

De acuerdo con el fotoperiodista de sucesos Eleazar Urbáez, la aeronave, con siglas YV3549, se habría precipitado a tierra por una presunta falla mecánica.

Las presuntas víctimas fueron identificadas como Rorbis Carolina Rondón y Carlos Alfonso Castillo, ambos con el rango de mayores de la Aviación Militar Bolivariana y pertenecientes a la Escuela Gran Mariscal Sucre. Según el reporte, los oficiales realizaban su entrenamiento N.° 19 al momento del accidente.

Urbáez indicó que las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas del siniestro. Al sitio acudieron funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Policía Nacional Bolivariana (PNB), Bomberos de Aragua, Protección Civil y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

El Cooperante no ha podido verificar esta información de manera independiente y, al cierre de esta nota, las autoridades venezolanas no se han pronunciado sobre el accidente.