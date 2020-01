Reportan ataque contra una base aérea en Irak que alberga tropas de EE. UU.

Caracas/ Foto portada: Agencias.- La base aérea Balad, que se ubica a 64 kilómetros de Bagdad y alberga tropas de EE. UU., ha sido atacada este sábado con varios misiles, según ha informado el canal Sky News Arabia.

En este sentido, la agencia de noticias internacional Reuters, citando al Ejército iraquí, informó que varios misiles también cayeron en la Zona Verde de Bagdad, donde se ubica la Embajada de EE.UU., y en su vecindario Jadriya.

Por su parte, la milicia Kataib Hezbolá ha advertido a los militares iraquíes que se alejen de las bases estadounidenses a una distancia no menor de 1.000 metros comenzando a partir de este domingo, según recoge el canal Al Mayadeen.

