Reportan fuerte sismo en varias ciudades de Venezuela, incluida Caracas

Caracas/Foto: Archivo.- Usuarios en redes sociales reportaron este miércoles a las 6:30 p.m. un movimiento telúrico que se sintió en los estados Zulia, Táchira, Mérida, Trujillo, Carabobo y Caracas.

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), ente encargado del monitoreo, publicó en su página web y redes sociales el reporte de un sismo de magnitud 5.4 que se registró a las 18:22 horas, al noreste de La Ceiba, en el estado Trujillo, con una profundidad de 26.5 km.

Más temprano, se registraron dos sismos más de magnitud 3.4 y 3.9 en Valera, estado Trujillo y Bachaquero, estado Zulia.

El primer evento del día, de magnitud 3.4, ocurrió a las 09:20 horas en el estado Trujillo, a 32 km al sureste de Valera. La profundidad de este sismo fue de 38.1 km.

A las 17:50 horas, se reportó el último movimiento publicado por la Fundación de magnitud 3.9 en el estado Zulia, a 26 km al sureste de la localidad de Bachaquero. La profundidad de este sismo fue de 11.2 km.

Advertisement

Por su parte, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un movimiento a las 17:33 p.m. de magnitud 4.7, en Mene Grande, en el estado Zulia. Asimismo, a las 17:21 p.m. se registró otro sismo de magnitud 6.1 en la misma localidad venezolana.

¿Cómo actuar ante un sismo?

Para actuar de forma correcta en caso de un sismo, Funvisis recomienda seguir un protocolo de prevención y acción dividido en tres fases principales: antes, durante y después del evento.

Antes del sismo

Identifica los riesgos: Analiza tu entorno en casa, el trabajo o la escuela. Identifica los objetos que podrían caer, como lámparas, cuadros, espejos o estanterías. Asegura estos objetos a la pared.

Crea un plan de emergencia: Elabora un plan familiar que incluya los puntos de encuentro seguros dentro y fuera de la vivienda. Asigna roles a cada miembro de la familia y establece un canal de comunicación en caso de que las líneas telefónicas fallen.

Prepara un morral de emergencia: Debe contener agua potable, alimentos no perecederos, un botiquín de primeros auxilios, linterna, radio con pilas, documentos de identidad y copias de llaves.

Durante el sismo

Mantén la calma: Evita correr, gritar o empujar a otras personas. La calma es fundamental para tomar decisiones correctas.

Busca un lugar seguro: Si estás dentro de una edificación, busca refugio debajo de muebles resistentes, como mesas o escritorios, o junto a una pared interior. Aléjate de ventanas, espejos y objetos de vidrio.

Si estás en el exterior: Aléjate de edificios, árboles, postes eléctricos y cables. Busca un área abierta y segura.

Si estás en un vehículo: Detente en un lugar seguro y mantente dentro. No te detengas debajo de puentes, pasos a desnivel o túneles.

Después del sismo