Reportan la muerte del exdiputado de la AN electa en 2015, Luis Stefanelli

Caracas/Foto: Archivo.- La Asamblea Nacional (AN) electa en 2015 lamentó este jueves la muerte del exdiputado Luis Stefanelli, a los 68 años de edad, en la ciudad de Caracas.

Desde sus redes sociales, el antiguo Parlamento honró la trayectoria de Stefanelli, a quien describió como un defensor “incansable” de la democracia, y envió un mensaje de condolencias a sus allegados.

"Desde la Asamblea Nacional informamos el lamentable fallecimiento de Luis Stefanelli, ingeniero civil, exdiputado del Congreso y diputado de la Asamblea Nacional. Defensor incansable de la democracia. Su legado permanece", compartió el excuerpo legislativo.

Luis Stefanelli Barjacoba, nació en Puerto Cabello en 1957. Fue una figura multifacética que integró exitosamente su carrera como ingeniero civil con una profunda vocación política y artística. Militó en el partido de Voluntad Popular (VP).

Como dirigente, activista y estudioso de las artes plásticas, Stefanelli representó al estado Falcón como diputado ante la Asamblea Nacional, impulsando proyectos de desarrollo regional como "Falcón Grande".

Simultáneamente, se destacó en el ámbito artístico como el principal proponente de la vanguardista corriente conocida como Dual Art, combinando su quehacer profesional y político con la exploración de innovadoras técnicas en la expresión plástica.