Repsol reitera que mantiene "diálogo constructivo" con EE. UU. para sus actividades en Venezuela

Caracas/Foto: Europa Press.- El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, insistió este jueves en que mantienen conversaciones "constructivas" tanto con EE. UU. como con el Gobierno de Nicolás Maduro, para garantizar sus actividades en Venezuela.

"No voy a decir que la situación esté ok, por las dificultades que en términos políticos está experimentando el país, pero puedo confirmar que mantenemos este diálogo constructivo y transparente con todas las autoridades, incluidas las estadounidenses", precisó durante una conferencia con analistas.

De acuerdo con Europa Press, explicó que cuando se refiere a un marco estable para las actividades, esto "incluye mecanismos viables para monetizar nuestra producción".

El directivo de Repsol además agregó: "Nos mantenemos allí, mantenemos nuestra presencia y producción en Venezuela. Estamos produciendo gas para el mercado doméstico. Es nuestra actividad principal en Venezuela".

En julio, Imaz indicó que la energética española mantiene "la esperanza" de "encontrar algún tipo de marco" en el diálogo continuo con Estados Unidos que permita "monetizar su producción" en Venezuela.

Imaz precisó aquella vez que Repsol "siempre cumple y cumplirá con todas las leyes y regulaciones, nacionales e internacionales, aplicables a las operaciones en Venezuela".

Resultados semestrales

Según los resultados del primer semestre de la empresa, Repsol recortó su exposición patrimonial en Venezuela a 330 millones de euros al 30 de junio, frente a los 505 millones de euros a los que ascendió al cierre del año pasado.

Esta cifra incluye especialmente la financiación brindada a sus compañías filiales venezolanas, la inversión en Cardón IV y las cuentas por cobrar con Pdvsa.

En el primer semestre de 2025, la producción neta media de Repsol en el país caribeño alcanzó los 70.500 barriles equivalentes de petróleo día, frente a unos 65.000 barriles equivalentes de petróleo al día en el mismo período del año anterior.

A fines de marzo, el Gobierno de Donald Trump optó por revocar los permisos y exenciones otorgados a numerosas empresas petroleras, entre ellas la española, para exportar crudo venezolano. Asimismo, ordenó la liquidación de operaciones para el 27 de mayo.