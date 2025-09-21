República Dominicana incauta parte de la droga de la lancha que recientemente atacó EE. UU. 

Caracas/Foto: @DNCDRD.- Las autoridades de República Dominicana recuperaron 377 paquetes de presunta cocaína que se encontraban a bordo de la embarcación recientemente bombardeada por Estados Unidos en aguas del Caribe, informó este domingo la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

En un comunicado publicado en su portal web, las autoridades indicaron que la lancha, en la que viajaban tres personas que murieron durante el ataque, transportaba un total de 1.000 kilos de presunta cocaína.

Los paquetes fueron incautados a 80 millas náuticas al sur de Isla Beata, en la provincia de Pedernales, tras un operativo realizado “en estrecha coordinación” con el Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) y la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur (JIATF-South).

La lancha, de tipo “Go Fast”, presuntamente se dirigía a territorio dominicano con la intención de usar el país como “puente” para trasladar la droga a EE. UU., cuyo Gobierno alertó a República Dominicana sobre la incursión ilegal y activó su protocolo de actuación.

Después de la destrucción de la embarcación por parte de EE. UU., unidades de la Armada dominicana y de la DNCD realizaron un operativo de búsqueda y rastreo, logrando recuperar 13 pacas que contenían los paquetes, envueltos en cinta adhesiva y con diferentes logotipos.

“El informe precisa que 60 de los paquetes recuperados resultaron destruidos por la explosión de la embarcación”, señaló la DNCD.

El caso quedó bajo investigación de la Fiscalía dominicana y la DNCD, que trabajan en la identificación de los responsables de esta operación de narcotráfico internacional.

“Es la primera vez en la historia que República Dominicana y Estados Unidos llevan a cabo una operación conjunta contra el narcoterrorismo en la región del Caribe”, destacó la DNCD.

