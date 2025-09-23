República Dominicana reafirma su compromiso en la lucha contra el narcotráfico

Caracas/Foto: Archivo.- El Gobierno de República Dominicana reafirmó este martes su “firme y reconocida trayectoria” en la lucha contra el narcotráfico, en el marco del derecho internacional y de los acuerdos de cooperación, en medio de los recientes ataques de Estados Unidos a embarcaciones en el mar Caribe.

En un comunicado publicado en su portal web, la Cancillería dominicana afirmó que el país “ha asumido con responsabilidad el compromiso de proteger a su ciudadanía y contribuir a la seguridad regional, combatiendo las redes del narcotráfico que representan una amenaza para la paz y el desarrollo”.

Señaló que su actuación se encuentra “dentro del derecho internacional y de los acuerdos de cooperación que fortalecen la seguridad marítima” tanto a nivel nacional como regional.

Además, el Gobierno reiteró “su inquebrantable voluntad de seguir trabajando con todos los países aliados para enfrentar, con determinación y responsabilidad compartida, el flagelo del narcotráfico y sus graves consecuencias”.

Finalmente, reafirmó su compromiso “con el reconocido principio de América Latina y el Caribe como zona de paz”.

El comunicado de la Cancillería surge días después de que la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informara sobre la recuperación de 377 paquetes de cocaína que iban a bordo de la embarcación recientemente bombardeada por el Ejército de Estados Unidos en el mar Caribe.

Las autoridades indicaron que la lancha, en la que viajaban tres personas que murieron durante el ataque, transportaba un total de 1.000 kilos de presunta cocaína.

Los paquetes fueron incautados a 80 millas náuticas al sur de Isla Beata, en la provincia de Pedernales, tras un operativo realizado “en estrecha coordinación” con el Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) y la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur (JIATF-South).

La lancha, de tipo “Go Fast”, presuntamente se dirigía a territorio dominicano con la intención de usar el país como “puente” para trasladar la droga a EE. UU., cuyo Gobierno alertó a República Dominicana sobre la incursión ilegal y activó su protocolo de actuación.







