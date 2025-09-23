Mundo
República Dominicana reafirma su compromiso en la lucha contra el narcotráfico
El Gobierno dominicano reiteró “su inquebrantable voluntad de seguir trabajando con todos los países aliados para enfrentar, con determinación y responsabilidad compartida, el flagelo del narcotráfico y sus graves consecuencias”
Caracas/Foto: Archivo.- El Gobierno de República Dominicana reafirmó este martes su “firme y reconocida trayectoria” en la lucha contra el narcotráfico, en el marco del derecho internacional y de los acuerdos de cooperación, en medio de los recientes ataques de Estados Unidos a embarcaciones en el mar Caribe.
Lea también: “Los vamos a bombardear hasta que dejen de existir”: Trump advierte desde la ONU sobre acciones en el Caribe
En un comunicado publicado en su portal web, la Cancillería dominicana afirmó que el país “ha asumido con responsabilidad el compromiso de proteger a su ciudadanía y contribuir a la seguridad regional, combatiendo las redes del narcotráfico que representan una amenaza para la paz y el desarrollo”.
Señaló que su actuación se encuentra “dentro del derecho internacional y de los acuerdos de cooperación que fortalecen la seguridad marítima” tanto a nivel nacional como regional.
Además, el Gobierno reiteró “su inquebrantable voluntad de seguir trabajando con todos los países aliados para enfrentar, con determinación y responsabilidad compartida, el flagelo del narcotráfico y sus graves consecuencias”.
Finalmente, reafirmó su compromiso “con el reconocido principio de América Latina y el Caribe como zona de paz”.
El comunicado de la Cancillería surge días después de que la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informara sobre la recuperación de 377 paquetes de cocaína que iban a bordo de la embarcación recientemente bombardeada por el Ejército de Estados Unidos en el mar Caribe.
Las autoridades indicaron que la lancha, en la que viajaban tres personas que murieron durante el ataque, transportaba un total de 1.000 kilos de presunta cocaína.
Los paquetes fueron incautados a 80 millas náuticas al sur de Isla Beata, en la provincia de Pedernales, tras un operativo realizado “en estrecha coordinación” con el Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) y la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur (JIATF-South).
La lancha, de tipo “Go Fast”, presuntamente se dirigía a territorio dominicano con la intención de usar el país como “puente” para trasladar la droga a EE. UU., cuyo Gobierno alertó a República Dominicana sobre la incursión ilegal y activó su protocolo de actuación.
Padrino López reitera que se “están preparando” para defender a Venezuela “centímetro a centímetro”
Fallece Fernando Delfino, reconocido arquitecto y personalidad del espectáculo venezolano
República Dominicana reafirma su compromiso en la lucha contra el narcotráfico
Jimena Domínguez, la venezolana de 15 años que conquistó el oro en el Sudamericano de Gimnasia Rítmica
Luto en el béisbol venezolano: falleció Buddy Bailey, histórico mánager de los Tigres de Aragua
ExxonMobil invertirá US$6.800 millones en su séptimo proyecto petrolero en Guyana
Desmantelan complot que amenazaba incomunicar a Nueva York durante la Asamblea de la ONU
¿Trump recibió carta de Maduro? Esto respondió el presidente estadounidense
Reuters: Maduro propone entablar "conversaciones directas" en carta enviada a Trump
Casa Blanca confirma recepción de carta de Maduro y dice que “está llena de mentiras”
A propósito del USDT: Stablecoins, una alternativa ante la falta de dólares en Venezuela
Deflagración de bombona de gas provocó incendio en Santa Rosalía y dejó una mujer herida
República Dominicana incauta parte de la droga de la lancha que recientemente atacó EE. UU.
¿Se enfrían los vientos de guerra?
Tendencias
-
Mundo1 día.
Casa Blanca confirma recepción de carta de Maduro y dice que “está llena de mentiras”
-
La Lupa1 día.
A propósito del USDT: Stablecoins, una alternativa ante la falta de dólares en Venezuela
-
La Lupa1 día.
¿Se enfrían los vientos de guerra?
-
Economía1 día.
Bono “Contra la Guerra Económica” sube 16,4 % en bolívares y se ubica en 46,82 dólares en septiembre
-
La Lupa1 día.
Según Donald Trump, el Tylenol desarrolla autismo en el bebé
-
Sucesos1 día.
Asesinó a su pareja por celos y fingió que ella se quitó la vida: Cicpc lo arrestó
-
Deportes1 día.
Venezuela conquistó por primera vez el Sudamericano de Voleibol Sub-17
-
Mundo1 día.
Misión de Determinación de Hechos de la ONU critica situación de "presos políticos" en Venezuela tras elecciones del 28-J