“Resistir e insistir”: Lo que plantea Juan Guaidó para este 2020

Caracas.- El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró este jueves que “la opción es resistir e insistir” para poder cumplir con el sueño del país y así reescribir la historia, refiriéndose a la meta por lograr: Cese de la usurpación, Gobierno de transición y elecciones libres.

A través de su cuenta oficial en la red social Twitter, el también presidente de la Asamblea Nacional (AN), invitó a los venezolanos a que este año 2020 todos hagan realidad en Plan País. “Es un sueño hecho plan, una ruta, es una certeza en el futuro”, escribió.











Asimismo, la publicación estuvo acompañada de un material audiovisual que hacía referencia a las cualidades que tiene Venezuela, así como las fallas que ahora presenta el país en materia económica, política y social.

“Me resisto a vivir en un país detenido, cuando tiene todo para ser el mejor. Me resisto a vivir en un país donde al basura me marque el camino. Me resisto a no tener un país que remunere el esfuerzo. Me resisto a tener un país que celebra las despedidas (…) Me resisto a vivir en un país que hoy pide a gritos ayuda cuando liberó a naciones enteras. Me resisto a creer que no podemos soñar. A que perdamos todo lo que hemos logrado”, es parte del verso que se escucha en el audiovisual.

Para este domingo 5 de enero se espera que Juan Guaidó sea reelecto como presidente del Parlamento, tal como lo había acordado la mayoría de los parlamentarios; sin embargo, la política interna del Palacio Legislativo se ha visto un tanto empañada por desigualdades dentro de las filas de la oposición, además del rechazo que presentaron los diputados de la bancada oficialista ante la modificación del Reglamento Interior y de Debates, que permite a los legisladores ejercer su derecho al voto desde la distancia.











Cuando tenemos un sueño, la oportunidad de reescribir nuestra historia y la fuerza mayoritaria del país, la opción es resistir e insistir. El @PlanPaisVzla es un sueño hecho plan, una ruta, es certeza en el futuro. En el 2020, juntos hagámoslo realidad. #MeResisto pic.twitter.com/1hj7Cz2jus — Juan Guaidó (@jguaido) January 2, 2020

