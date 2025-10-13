Restringen paso en la Troncal 005 que conecta a Barinas y Táchira por colapso parcial de puente

Caracas/Foto: Composición.- Protección Civil (PC) y la Gobernación de Barinas informaron que el domingo se restringió el paso vehicular por la Troncal 005, que conecta a la entidad llanera con el estado Táchira, a raíz del colapso parcial del puente El Corozo por las lluvias de las últimas horas.

"El Instituto Autónomo de Protección Civil y Administración de Desastres del estado Barinas informa a la colectividad en general que se encuentra restringido el paso vehicular en la Troncal 005, específicamente a la altura del puente que conecta las comunidades de El Corozo y La Mula", informó en un comunicado el organismo.

Señaló que, debido a las condiciones actuales de la vía, solo se encuentra habilitado el paso para vehículos livianos. A la par, el tránsito de vehículos pesados permanece temporalmente restringido "hasta culminar las evaluaciones y trabajos correspondientes por parte de los organismos competentes".

Las autoridades exhortaron a los conductores y transeúntes a tomar las precauciones necesarias, respetar la señalización y atender las orientaciones del personal de seguridad desplegado en el lugar.

Protección Civil Barinas señaló además que se encuentra trabajando para garantizar la seguridad y bienestar de todos.

Por su parte, el director de Protección Civil en la entidad, Reinaldo Sáenz, informó que el gobernador Adán Chávez ordenó un despliegue integral de seguridad y mitigación de riesgo en la zona, con el fin de atender la situación.

Hasta estos momentos, las autoridades no han ofrecido una nueva actualización sobre el estado de la vía.