Reuters: "EE. UU. destinará 400 millones de dólares para enfrentar a gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela"
Los fondos fortalecerán el liderazgo global de EE. UU. a través de la diversificación de las cadenas de suministro de minerales críticos
Caracas/Foto: Archivo.- La administración del presidente Donald Trump busca “desviar” USD 1,8 mil millones de dólares de los fondos de ayuda exterior para “financiar” iniciativas alineadas con su lema "Estados Unidos Primero", según un documento del Congreso revisado por la agencia Reuters.
De esta cifra, USD 400 millones se destinarían a proyectos en el hemisferio occidental, con el objetivo de poner fin a la inmigración ilegal hacia Estados Unidos, contrarrestar el dominio de China en áreas como los minerales críticos y la inteligencia artificial, y "enfrentar a los regímenes marxistas y antiamericanos de Venezuela, Cuba y Nicaragua".
"Los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos requieren que el país utilice estos fondos de asistencia exterior para enfrentar nuevos desafíos de maneras que hagan al país más seguro, más fuerte y más próspero", precisa la misiva.
Según la notificación, fechada el pasado 12 de septiembre, estos fondos fortalecerán el liderazgo global de EE. UU. a través de la diversificación de las cadenas de suministro de minerales críticos, promoverá la inversión y el desarrollo en infraestructura estratégica y "abordará la crisis migratoria".
Groenlandia y propuestas de la administración Trump
Adicionalmente, otros USD 400 millones se dirigirán a programas en Europa, incluyendo iniciativas de energía y minerales críticos en Ucrania y proyectos de desarrollo económico en Groenlandia. Este último punto se alinea con el interés declarado por el mandatario de adquirir el territorio semiautónomo de Dinamarca, rico en recursos naturales.
Esta estrategia de la administración de Trump marca un cambio significativo en la política exterior estadounidense, que tradicionalmente ha utilizado la ayuda humanitaria como una herramienta de "poder blando" para ejercer influencia global.
Políticas ya aprobadas
En el inicio del segundo mandato de Trump, se desmanteló la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), congelando y recortando miles de millones de dólares en ayuda exterior. El Gobierno argumenta que estos recortes buscan asegurar que los fondos de los contribuyentes se destinen únicamente a programas que beneficien los intereses del país.
Esta política provocó el despido de miles de empleados y contratistas de Usaid, poniendo en riesgo la entrega de asistencia médica y alimentaria vital y generando caos en las operaciones humanitarias a nivel global.
Reuters: "EE. UU. destinará 400 millones de dólares para enfrentar a gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela"
