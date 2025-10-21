Reuters: Gold Reserve denuncia que subasta de Citgo está en riesgo por conflictos de interés"

Caracas / Foto: Archivo.- La compañía minera Gold Reserve, con sede en Canadá, advirtió que el proceso judicial para subastar PDV Holding, la matriz de Citgo Petroleum, podría verse comprometido por presuntos conflictos de interés que involucran a los asesores del tribunal encargado del caso, reportó Reuters.

Según la empresa, las firmas Weil, Gotshal & Manges y Evercore, que asesoran al tribunal de Delaware, habrían recibido unos 170 millones de dólares en honorarios de una de las partes interesadas en la compra: Amber Energy, filial del fondo Elliott Investment Management, que recientemente fue recomendada como ganadora provisional de la subasta.

Gold Reserve, que también participa en el proceso a través de su subsidiaria Dalinar Energy, sostiene que esa relación financiera pone en duda la imparcialidad del funcionario judicial Robert Pincus y de los asesores designados. La compañía presentó ante el tribunal una moción para inhabilitarlos, alegando que el vínculo económico “afecta la transparencia y credibilidad” del procedimiento.

“Cualquier persona razonable cuestionaría la neutralidad de quienes evalúan ofertas mientras han recibido pagos millonarios de uno de los postores”, afirmó el abogado de Gold Reserve, Michael Bowe, durante la audiencia celebrada este lunes.

El tribunal de Delaware lleva casi dos años supervisando la venta de PDV Holding, empresa que controla los activos de Citgo Petroleum en Estados Unidos, con el fin de resarcir a unos 15 acreedores internacionales por deudas y expropiaciones ocurridas en Venezuela durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Advertisement

En agosto, el funcionario Pincus modificó su recomendación inicial, favoreciendo a Amber Energy por encima de Dalinar Energy, decisión que generó nuevas objeciones entre otros acreedores y postores.

Por su parte, los abogados de Elliott y de Amber Energy rechazaron las acusaciones y defendieron la legalidad del proceso. El abogado Andrew Rossman aseguró que “no existe favoritismo alguno”, recordando que las ofertas de Amber “fueron rechazadas en cuatro ocasiones anteriores”.

El representante legal de Pincus también defendió la integridad del proceso, afirmando que la subasta fue diseñada para maximizar el valor de los activos y que “no existe lealtad hacia ningún postor en particular”.

Empresas como Crystallex y ConocoPhillips, también acreedoras de Venezuela, respaldaron la transparencia del procedimiento y descartaron irregularidades.

El tribunal prevé celebrar este martes la audiencia final para escuchar los argumentos de las partes antes de emitir una decisión definitiva sobre la adjudicación.