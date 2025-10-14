Reuters: "Jueces de la CPI excluyen a Karim Khan del caso contra Duterte por conflicto de interés"

Caracas / Foto: Archivo.- La Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) decidió excluir al fiscal jefe Karim Khan del proceso por "crímenes de guerra" que se sigue contra el expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, tras determinar la existencia de un posible "conflicto de interés", según documentos judiciales obtenidos por Reuters.

Lea también: Trump se enfurece por la portada que le dedicó Time

La decisión representa un nuevo revés para Khan, quien ya había sido apartado temporalmente de sus funciones en mayo debido a una investigación de la ONU por presunta "conducta sexual inapropiada". Con esta medida, también queda fuera del único caso de alto perfil actualmente activo en la Corte.

De acuerdo con un fallo que aún no se ha publicado oficialmente, pero al que Reuters tuvo acceso, los jueces concluyeron que la "anterior relación profesional de Khan podría poner en duda su imparcialidad".

La defensa de Duterte había solicitado su recusación en agosto, argumentando que el fiscal "había representado a la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas en comunicaciones que señalaban a Duterte como principal responsable de los asesinatos cometidos durante la llamada guerra contra las drogas”.

Khan negó la existencia de un conflicto de interés y pidió rechazar la solicitud, alegando que su representación pasada “no comprometía su objetividad”. Sin embargo, el tribunal consideró que su papel previo podía generar una apariencia de parcialidad.

Advertisement

Actualmente, el caso está en manos del fiscal adjunto Mame Mandiaye Niang, quien también ha sido sancionado por Washington debido a las investigaciones de la CPI sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por Israel en Gaza.

Duterte, de 80 años, fue arrestado en marzo y trasladado a La Haya bajo cargos de asesinatos sistemáticos durante su mandato entre 2016 y 2022. Sus abogados sostienen que su detención fue ilegal y que su estado de salud lo hace incapaz de enfrentar un juicio.

Otras acusaciones

No es la primera vez que Khan enfrenta cuestionamientos por posibles conflictos. La presidencia ad hoc de la Corte Penal Internacional (CPI) aprobó el pasado 2 de septiembre la expulsión del fiscal del caso Venezuela, tras determinar la Segunda Sala de Apelaciones un posible "conflicto de interés".

La decisión, adoptada por los jueces Aitala, Alapini-Gansou y Prost, responde a las relaciones profesionales previas de Khan con la abogada Venkateswari Alagendra, quien formó parte del equipo legal de Venezuela. La Sala consideró que "un observador imparcial y bien informado podría percibir un posible sesgo".

Aunque Khan manifestó no compartir esta interpretación, aceptó la decisión y se apartó "en pleno respeto al Estatuto de Roma". La investigación ahora estará a cargo del vicefiscal Mame Mandiaye Niang.

Advertisement

El caso Venezuela, iniciado en 2018, investiga presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas de 2017. La excusa de Khan busca garantizar la transparencia del proceso tras la recusación presentada en abril de 2025 por la Fundación Arcadia y Robert Carmona-Borjas.







