Mundo
Reuters: "Jueces de la CPI excluyen a Karim Khan del caso contra Duterte por conflicto de interés"
No es la primera vez que Khan enfrenta cuestionamientos por posibles conflictos. La presidencia ad hoc de la Corte Penal Internacional (CPI) aprobó el pasado 2 de septiembre la expulsión del fiscal del caso Venezuela, tras determinar la Segunda Sala de Apelaciones un posible "conflicto de interés"
Caracas / Foto: Archivo.- La Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) decidió excluir al fiscal jefe Karim Khan del proceso por "crímenes de guerra" que se sigue contra el expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, tras determinar la existencia de un posible "conflicto de interés", según documentos judiciales obtenidos por Reuters.
Lea también: Trump se enfurece por la portada que le dedicó Time
La decisión representa un nuevo revés para Khan, quien ya había sido apartado temporalmente de sus funciones en mayo debido a una investigación de la ONU por presunta "conducta sexual inapropiada". Con esta medida, también queda fuera del único caso de alto perfil actualmente activo en la Corte.
De acuerdo con un fallo que aún no se ha publicado oficialmente, pero al que Reuters tuvo acceso, los jueces concluyeron que la "anterior relación profesional de Khan podría poner en duda su imparcialidad".
La defensa de Duterte había solicitado su recusación en agosto, argumentando que el fiscal "había representado a la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas en comunicaciones que señalaban a Duterte como principal responsable de los asesinatos cometidos durante la llamada guerra contra las drogas”.
Khan negó la existencia de un conflicto de interés y pidió rechazar la solicitud, alegando que su representación pasada “no comprometía su objetividad”. Sin embargo, el tribunal consideró que su papel previo podía generar una apariencia de parcialidad.
Actualmente, el caso está en manos del fiscal adjunto Mame Mandiaye Niang, quien también ha sido sancionado por Washington debido a las investigaciones de la CPI sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por Israel en Gaza.
Duterte, de 80 años, fue arrestado en marzo y trasladado a La Haya bajo cargos de asesinatos sistemáticos durante su mandato entre 2016 y 2022. Sus abogados sostienen que su detención fue ilegal y que su estado de salud lo hace incapaz de enfrentar un juicio.
Otras acusaciones
No es la primera vez que Khan enfrenta cuestionamientos por posibles conflictos. La presidencia ad hoc de la Corte Penal Internacional (CPI) aprobó el pasado 2 de septiembre la expulsión del fiscal del caso Venezuela, tras determinar la Segunda Sala de Apelaciones un posible "conflicto de interés".
La decisión, adoptada por los jueces Aitala, Alapini-Gansou y Prost, responde a las relaciones profesionales previas de Khan con la abogada Venkateswari Alagendra, quien formó parte del equipo legal de Venezuela. La Sala consideró que "un observador imparcial y bien informado podría percibir un posible sesgo".
Aunque Khan manifestó no compartir esta interpretación, aceptó la decisión y se apartó "en pleno respeto al Estatuto de Roma". La investigación ahora estará a cargo del vicefiscal Mame Mandiaye Niang.
El caso Venezuela, iniciado en 2018, investiga presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas de 2017. La excusa de Khan busca garantizar la transparencia del proceso tras la recusación presentada en abril de 2025 por la Fundación Arcadia y Robert Carmona-Borjas.
Índice Bursátil de Caracas cerró en 1.200,70 puntos este 14 de octubre
Trump anuncia inicio de la "fase dos" del plan de paz para Gaza tras liberación de rehenes
Incluido el país donde opera: X mostrará en los perfiles nuevos datos de verificación
Venezuela será sede de la Conmebol "Liga Evolución Futsal Zona Norte" en noviembre
Otro “ataque letal” contra embarcación frente a las costas de Venezuela deja seis muertos, anunció Trump
Iglesia de la Candelaria anuncia velada para celebrar canonización de Hernández y Rendiles
Jefe del Comando Sur de EE. UU. visitará dos islas del Caribe para "fortalecer la cooperación"
"El Nobel de la Paz 2025 tiene sello ucabista": estudiantes exhiben pancarta en homenaje a María Corina Machado
Detenido profesor de taekwondo en Zulia por abuso a adolescente: la habría contagiado con VIH
Meta introduce en WhatsApp una de las funciones más populares de Apple
La actriz cubano-venezolana Tatiana Capote sufrió un infarto y su estado es "delicado"
El Nobel como oportunidad política para Venezuela
Osmariel Villalobos podría someterse a una mastectomía tras detectarse nuevos tumores
"El próximo premio será la libertad de Venezuela”, dice Machado tras ganar el Nobel de la Paz
Tendencias
-
País1 día.
"El Nobel de la Paz 2025 tiene sello ucabista": estudiantes exhiben pancarta en homenaje a María Corina Machado
-
Sucesos1 día.
Detenido profesor de taekwondo en Zulia por abuso a adolescente: la habría contagiado con VIH
-
Tecnología1 día.
Meta introduce en WhatsApp una de las funciones más populares de Apple
-
La Lupa1 día.
El Nobel como oportunidad política para Venezuela
-
Economía1 día.
Producción de Venezuela se ubicó en 1 105 000 bdp en septiembre, según fuentes primarias de la OPEP
-
Sucesos1 día.
Sacerdote tomó un arma de fuego y retuvo a familia por "motivos pasionales": fue detenido en Cojedes
-
Economía23 horas.
Con un leve aumento en bolívares: inicia el pago de nuevo bono por el Sistema Patria
-
La Lupa1 día.
Donald Trump amenaza a Vladimir Putin con apoyar militarmente a Ucrania