Reuters: Juez de Nueva York dice que Pdvsa debe pagar 2.860 millones de dólares a tenedores de bonos

Caracas / Foto: Archivo.- Un juez de Nueva York dictaminó este viernes que Petróleos de Venezuela (Pdvsa) deberá pagar 2.860 millones de dólares a los tenedores de bonos en impago, según un documento judicial citado por la agencia Reuters.

Los bonos están respaldados por acciones de Citgo, la filial de Pdvsa con sede en Houston (Estados Unidos), y su incumplimiento de pago desde 2019 había dejado a la compañía expuesta a posibles embargos por parte de acreedores internacionales.

De acuerdo con la información firmada por los periodistas Marianna Párraga y Luc Cohen, la decisión del Distrito Sur de Nueva York era esperada desde hace tiempo por los acreedores que buscan obtener una compensación en efectivo por la deuda impaga. No obstante, se prevé que la sentencia sea impugnada por Venezuela.

El pasado 18 de septiembre, una jueza estadounidense confirmó la validez de los bonos 2020 emitidos por Pdvsa, en un fallo considerado un revés para la petrolera estatal, que había sostenido que esos títulos “no se emitieron de manera correcta”.

En aquel entonces, la jueza de distrito Katherine Polk Failla, en Manhattan, concluyó que los bonos fueron emitidos conforme a la legislación venezolana. Aunque ya había ratificado su validez en 2020, un tribunal de apelaciones ordenó posteriormente una nueva revisión del caso.

En agosto de 2024, la Corte del Distrito Sur de Nueva York había iniciado un proceso para determinar la posible nulidad de los bonos.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ha renovado en varias ocasiones las licencias que protegen a Citgo de acciones por parte de acreedores. La más reciente, vigente hasta el 12 de noviembre de 2025, autoriza operaciones vinculadas con los bonos, incluyendo financiamiento y transacciones de mercado. Esta protección impide que los tenedores embarguen o vendan acciones de la empresa, considerada el activo más importante de Venezuela en el extranjero.

Los bonos fueron emitidos en 2016 por un monto superior a 1.000 millones de dólares, con vencimiento en 2020, y están garantizados con el 50 % de las acciones de Citgo.

El gobierno venezolano emitió los bonos bajo sanciones de EE. UU.

El incumplimiento de pago ha derivado en reclamos de los bonistas, quienes exigen el reembolso en efectivo o mediante acciones de la filial.