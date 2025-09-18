Economía
Reuters: Jueza estadounidense declara válidos los bonos de 2020 de Pdvsa
Los bonos están respaldados por la mayoría de las acciones de la refinadora estadounidense Citgo, propiedad de Pdvsa, y el incumplimiento de pagos desde 2019 había puesto a la empresa en riesgo de embargo por parte de acreedores internacionales
Caracas / Foto: Archivo.- Una jueza estadounidense confirmó este jueves la validez de los bonos de 2020 emitidos por la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), en un fallo que representa un revés para la compañía, que había sostenido que los títulos impagados "no se habían emitido de manera correcta".
De acuerdo con información de Reuters, los bonos están respaldados por la mayoría de las acciones de la refinadora estadounidense Citgo, propiedad de Pdvsa, y el incumplimiento de pagos desde 2019 había puesto a la empresa en riesgo de embargo por parte de acreedores internacionales.
La jueza de distrito Katherine Polk Failla, en Manhattan, determinó que los bonos se emitieron conforme a la legislación venezolana. Aunque ya había declarado su validez en 2020, un tribunal de apelaciones ordenó posteriormente una revisión adicional.
En paralelo, en Delaware se llevaba a cabo una audiencia para subastar acciones de la empresa matriz de Citgo a otros acreedores, pero la sesión fue suspendida temporalmente para que el tribunal analice el reciente fallo de Failla.
El fallo podría acelerar medidas de cobro por parte de los acreedores, complicando la ya delicada situación financiera de Pdvsa.
Contexto
En agosto de 2024, la Corte del Distrito Sur de Nueva York había iniciado un proceso relacionado con la nulidad de los bonos. Según el abogado José Ignacio Hernández, la substanciación de ese juicio se esperaba que concluyera a mediados de 2025, lo que implicaba que cualquier decisión final no podría dictarse antes de fines de 2025.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ha renovado varias veces licencias que protegen a Citgo de acciones de los acreedores. La última renovación, vigente hasta el 12 de noviembre de 2025, permite hacer todas las operaciones relacionadas con los bonos, incluyendo financiamiento y transacciones en el mercado. Esta protección impide que los tenedores de bonos embarguen o vendan acciones de Citgo, el activo más importante de Venezuela en el exterior.
Los bonos fueron emitidos en 2016 por más de 1.000 millones de dólares, con vencimiento en 2020, y garantizados con el 50 % de las acciones de Citgo. El gobierno venezolano emitió los bonos bajo sanciones de EE. UU. El incumplimiento de pagos ha generado reclamos de los bonistas, quienes buscan el pago en efectivo o en acciones de Citgo, actualmente protegidas por la OFAC.
