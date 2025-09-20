País
Reuters: Maduro propone entablar "conversaciones directas" en carta enviada a Trump
La carta de Maduro estaba fechada el 6 de septiembre, cuatro días después de un ataque estadounidense contra un buque que, según la administración Trump, transportaba narcotraficantes. La operación dejó 11 muertos que, de acuerdo con Washington, pertenecían a la banda del Tren de Aragua, algo negado por Caracas
Caracas/Foto: Archivo.- Nicolás Maduro habría enviado una carta a su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la que le propuso retomar el canal de diálogo mantenido a través del enviado especial de la Casa Blanca, Richard Grenell, con quien a principios de año se alcanzaron acuerdos sobre deportación de migrantes y liberación de detenidos.
Lea también: Caravana de la FANB recorrió Caracas durante jornada de adiestramiento en las comunidades
"Presidente, espero que juntos podamos derrotar las falsedades que han empañado nuestra relación, que debe ser histórica y pacífica", escribió Maduro en la misiva vista por Reuters. "Estos y otros temas siempre estarán abiertos a una conversación directa y franca con su enviado especial (Richard Grenell) para superar el ruido mediático y las noticias falsas", añadió.
En la carta, Maduro rechazó las acusaciones de Washington sobre el papel de Venezuela en el narcotráfico, asegurando que solo el 5 % de la droga producida en Colombia transita por su territorio y que el 70 % de esa cifra habría sido neutralizada por las autoridades venezolanas.
También destacó que Grenell había colaborado en resolver rápidamente acusaciones previas de que Caracas se negaba a recibir de regreso a migrantes. "Hasta la fecha, este canal ha funcionado perfectamente", afirmó.
Según fuentes consultadas por Reuters, los vuelos de deportación desde Estados Unidos hacia Venezuela han continuado sin interrupciones a pesar de las tensiones entre ambos gobiernos.
La carta de Maduro estaba fechada el 6 de septiembre, cuatro días después de un ataque estadounidense contra un buque que, según la administración Trump, transportaba narcotraficantes. La operación dejó 11 muertos que, de acuerdo con Washington, pertenecían a la banda del Tren de Aragua, algo negado por Caracas.
Trump advirtió este sábado, a través de Truth Social, que Venezuela debe aceptar el retorno de todos los prisioneros que —según él— sus “líderes” enviaron a Estados Unidos, o “pagar un precio incalculable”. La noche anterior había anunciado un ataque contra un presunto barco con drogas en medio de un despliegue militar en el sur del Caribe que incluye siete buques de guerra, un submarino nuclear y cazas F-35.
El mandatario estadounidense aseguró que en esa operación murieron “tres narcoterroristas masculinos a bordo del barco”, sin presentar pruebas.
El gobierno venezolano insiste en que ninguna de las víctimas pertenecía al Tren de Aragua y rechaza cualquier vínculo de altos funcionarios con el narcotráfico. Maduro ha sostenido que Estados Unidos busca un “cambio de régimen” para apropiarse del petróleo. Trump, en cambio, negó esta semana estar interesado en un derrocamiento, aunque en agosto Washington duplicó a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a la captura del líder chavista.
Maduro reiteró en su carta que esas acusaciones son falsas.
"Este es el ejemplo más atroz de desinformación contra nuestra nación, destinado a justificar una escalada hacia un conflicto armado que infligiría daños catastróficos en todo el continente", señaló.
Dentro de la administración Trump existen posturas divididas. Mientras el secretario de Estado, Marco Rubio, y el de Guerra, Pete Hegseth, impulsan la presión máxima contra Caracas, Grenell y otros funcionarios apuestan por la diplomacia.
En su carta, Maduro aseguró que continuará sus contactos con Grenell, quien también facilitó la liberación de siete estadounidenses detenidos en Venezuela, entre ellos Joe St. Clair, un veterano de la Fuerza Aérea liberado en mayo tras haber estado preso desde noviembre de 2024.
"Maduro claramente está haciendo propuestas", afirmó Geoff Ramsey, investigador del Atlantic Council, citado por Reuters. "La pregunta para la Casa Blanca es: ¿cómo lograr una victoria? Maduro no va a entregar su cabeza en bandeja de plata ni a la oposición ni a los estadounidenses".
Ramsey señaló que la escalada estadounidense tenía como objetivo “alentar a la oposición a derrocar” a Maduro, pero que esa estrategia se había intentado “sin éxito” durante décadas.
Por su parte, Henry Ziemer, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, sostuvo que Trump tenía una clara aversión a los enredos, pero que era probable que se produjeran ataques más selectivos.
“No creo que Trump quiera una guerra, y Maduro ciertamente no la quiere", dijo. "Pero cuantos más activos se inviertan en la región (...) más posibilidades hay de errores de cálculo. El riesgo es que terminemos en una posición en la que tanto Maduro como Trump sientan que no pueden dar marcha atrás".
Reuters: Maduro propone entablar "conversaciones directas" en carta enviada a Trump
Delcy Rodríguez afirma que Trinidad y Tobago debería "desistir de su vasallaje ante EE. UU."
Florinda Meza vuelve a hablar sobre la bioserie 'Chespirito: Sin Querer Queriendo': "Todo es falso"
Caravana de la FANB recorrió Caracas durante jornada de adiestramiento en las comunidades
Trump advierte a Venezuela que pagará un “precio incalculable” si no acepta a “todos sus prisioneros”
EE. UU. dice que 17 "narcoterroristas" han muerto en ataques contra embarcaciones en el Caribe
IVSS anunció la fecha de pago de la pensión del mes de octubre
Senado español aprueba moción para que la UE incluya al 'Cartel de los Soles' en la lista de "organizaciones terroristas"
Aviones F-35 estadounidenses aterrizan en Puerto Rico para operaciones contra cárteles de drogas
Reuters: Maduro propone entablar "conversaciones directas" en carta enviada a Trump
Inicia el pago de otro bono de septiembre: así quedó el monto tras ajuste en bolívares
María Corina Machado dice que hay que "aumentar la presión para lograr la salida de Maduro"
¿Qué es VoLTE?: la nueva tecnología de llamadas que Digitel ofrece sin costo adicional
Reuters: Jueza estadounidense declara válidos los bonos de 2020 de Pdvsa
Tendencias
-
Sucesos2 días.
Estos son los cuatro sujetos que violaron y mataron a Leidy Talaigua en Barinas
-
Sucesos1 día.
Colapso de vivienda en Caracas deja un muerto y cuatro heridos
-
País1 día.
“Los sorprendidos serán ellos”: Diosdado Cabello dota y refuerza a los Cuadrantes de Paz
-
Economía1 día.
Tribunal de EE. UU. respalda oferta de filial de Elliott por matriz de Citgo, según Reuters
-
País2 días.
Científicos venezolanos detectan por primera vez un mosquito que podría transmitir malaria a humanos
-
País1 día.
Familiares de detenidos postelectorales protestaron frente a la Embajada de Italia en Caracas
-
La Lupa1 día.
El fondo multimillonario que adquirirá Citgo tiene acciones incluso en Pepsi Cola
-
Vitrina2 días.
"Dos tumbas": un thriller sin desperdicio que conquista al público de Netflix