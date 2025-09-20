Reuters: Maduro propone entablar "conversaciones directas" en carta enviada a Trump 

Caracas/Foto: Archivo.- Nicolás Maduro habría enviado una carta a su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la que le propuso retomar el canal de diálogo mantenido a través del enviado especial de la Casa Blanca, Richard Grenell, con quien a principios de año se alcanzaron acuerdos sobre deportación de migrantes y liberación de detenidos.

"Presidente, espero que juntos podamos derrotar las falsedades que han empañado nuestra relación, que debe ser histórica y pacífica", escribió Maduro en la misiva vista por Reuters. "Estos y otros temas siempre estarán abiertos a una conversación directa y franca con su enviado especial (Richard Grenell) para superar el ruido mediático y las noticias falsas", añadió.

En la carta, Maduro rechazó las acusaciones de Washington sobre el papel de Venezuela en el narcotráfico, asegurando que solo el 5 % de la droga producida en Colombia transita por su territorio y que el 70 % de esa cifra habría sido neutralizada por las autoridades venezolanas.

También destacó que Grenell había colaborado en resolver rápidamente acusaciones previas de que Caracas se negaba a recibir de regreso a migrantes. "Hasta la fecha, este canal ha funcionado perfectamente", afirmó.

Según fuentes consultadas por Reuters, los vuelos de deportación desde Estados Unidos hacia Venezuela han continuado sin interrupciones a pesar de las tensiones entre ambos gobiernos.

La carta de Maduro estaba fechada el 6 de septiembre, cuatro días después de un ataque estadounidense contra un buque que, según la administración Trump, transportaba narcotraficantes. La operación dejó 11 muertos que, de acuerdo con Washington, pertenecían a la banda del Tren de Aragua, algo negado por Caracas.

Trump advirtió este sábado, a través de Truth Social, que Venezuela debe aceptar el retorno de todos los prisioneros que —según él— sus “líderes” enviaron a Estados Unidos, o “pagar un precio incalculable”. La noche anterior había anunciado un ataque contra un presunto barco con drogas en medio de un despliegue militar en el sur del Caribe que incluye siete buques de guerra, un submarino nuclear y cazas F-35.

El mandatario estadounidense aseguró que en esa operación murieron “tres narcoterroristas masculinos a bordo del barco”, sin presentar pruebas.

El gobierno venezolano insiste en que ninguna de las víctimas pertenecía al Tren de Aragua y rechaza cualquier vínculo de altos funcionarios con el narcotráfico. Maduro ha sostenido que Estados Unidos busca un “cambio de régimen” para apropiarse del petróleo. Trump, en cambio, negó esta semana estar interesado en un derrocamiento, aunque en agosto Washington duplicó a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a la captura del líder chavista.

Maduro reiteró en su carta que esas acusaciones son falsas.

"Este es el ejemplo más atroz de desinformación contra nuestra nación, destinado a justificar una escalada hacia un conflicto armado que infligiría daños catastróficos en todo el continente", señaló.

Dentro de la administración Trump existen posturas divididas. Mientras el secretario de Estado, Marco Rubio, y el de Guerra, Pete Hegseth, impulsan la presión máxima contra Caracas, Grenell y otros funcionarios apuestan por la diplomacia.

En su carta, Maduro aseguró que continuará sus contactos con Grenell, quien también facilitó la liberación de siete estadounidenses detenidos en Venezuela, entre ellos Joe St. Clair, un veterano de la Fuerza Aérea liberado en mayo tras haber estado preso desde noviembre de 2024.

"Maduro claramente está haciendo propuestas", afirmó Geoff Ramsey, investigador del Atlantic Council, citado por Reuters. "La pregunta para la Casa Blanca es: ¿cómo lograr una victoria? Maduro no va a entregar su cabeza en bandeja de plata ni a la oposición ni a los estadounidenses".

Ramsey señaló que la escalada estadounidense tenía como objetivo “alentar a la oposición a derrocar” a Maduro, pero que esa estrategia se había intentado “sin éxito” durante décadas.

Por su parte, Henry Ziemer, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, sostuvo que Trump tenía una clara aversión a los enredos, pero que era probable que se produjeran ataques más selectivos.

“No creo que Trump quiera una guerra, y Maduro ciertamente no la quiere", dijo. "Pero cuantos más activos se inviertan en la región (...) más posibilidades hay de errores de cálculo. El riesgo es que terminemos en una posición en la que tanto Maduro como Trump sientan que no pueden dar marcha atrás".









