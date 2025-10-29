Reuters: Venezuela exige a Trinidad y Tobago revelar detalles sobre exploraciones de ExxonMobil

Caracas / Foto: Archivo.- El Gobierno de Venezuela solicitó formalmente a Trinidad y Tobago información sobre las pruebas de campo que la petrolera ExxonMobil planea llevar a cabo en un bloque marítimo de aguas ultraprofundas recientemente adjudicado por el país caribeño, según reveló la agencia Reuters.

Caracas busca conocer la ubicación exacta de las operaciones y determinar si los posibles hallazgos podrían extenderse hacia su territorio.

De acuerdo con una nota diplomática enviada al ministro de Relaciones Exteriores de Trinidad, la vicepresidenta venezolana y ministra de Petróleo, Delcy Rodríguez, transmitió la exigencia durante una reunión sostenida a inicios de mes con el jefe interino de la misión trinitense en Caracas, Dayne-Marc Chin Slick.

El bloque asignado marca el regreso de ExxonMobil a Trinidad para labores de exploración de petróleo y gas, y se encuentra próximo a la frontera marítima con Venezuela, al noroeste del campo Stabroek, que la compañía opera en Guyana.

La comunicación venezolana invocó el Artículo 8 del tratado de delimitación de fronteras, que obliga a ambos países a notificarse mutuamente sobre cualquier exploración situada a menos de 500 metros del límite común. Trinidad y Venezuela están separadas por apenas 9,7 kilómetros en su punto más cercano.

Un memorando interno del gobierno trinitense citado por Reuters indica que Puerto España prevé informar a Caracas sobre un estudio sísmico previsto para 2026, pero aclaró que no ofrecerá mayores detalles del plan de trabajo ni confirmará si los posibles descubrimientos podrían extenderse a aguas venezolanas, alegando cláusulas de confidencialidad.

“El Gobierno de Trinidad y Tobago está sujeto a disposiciones de confidencialidad y, como consecuencia, no se puede divulgar información específica sobre las operaciones de ExxonMobil para el Bloque TTUD-1”, señala el documento del Ministerio de Relaciones Exteriores trinitense.

El conflicto diplomático se intensificó esta semana, luego de que la Asamblea Nacional venezolana declarara persona non grata a la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, y el presidente Nicolás Maduro suspendiera varios acuerdos energéticos bilaterales, incluido el del campo de gas Dragón, compartido con Shell y la Compañía Nacional de Gas de Trinidad.

Hasta abril pasado, ambos países mantenían estrechos lazos en materia energética. Sin embargo, desde el cambio de gobierno en Trinidad, las relaciones se han deteriorado rápidamente. Rodríguez calificó la postura de Puerto España hacia Caracas como “hostil”, en medio de un creciente clima de tensiones regionales marcado por la presencia de ExxonMobil en zonas disputadas del Caribe.







