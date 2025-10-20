Economía
Reuters: Venezuela reinicia la producción de carbón como salvavidas económico
La reactivación se produce a través de la empresa mixta Carboturven, una asociación entre la estatal venezolana Carbozulia y la compañía turca Glenmore Dis Ticaret Ve Madencilik AS
Caracas / Foto: Archivo.- Venezuela reactivó recientemente la producción de carbón en el noroeste del país, en un esfuerzo por generar divisas en medio de las persistentes sanciones estadounidenses.
Fuentes de la industria revelaron a Reuters que el objetivo es exportar más de 10 millones de toneladas métricas de carbón este año, un combustible que, a diferencia del petróleo, está exento de las restricciones de Washington.
La reactivación se produce a través de la empresa mixta Carboturven, una asociación entre la estatal venezolana Carbozulia y la compañía turca Glenmore Dis Ticaret Ve Madencilik AS. Según cinco fuentes, las operaciones en las minas Paso Diablo y Mina Norte se reanudaron a finales de diciembre de 2024, tras años de inactividad, y se planea un nuevo proyecto en el estado Falcón.
El carbón venezolano, de alto valor energético, se destina casi en su totalidad a la exportación, siendo Turquía uno de los principales destinos para su posterior venta en Europa. Este impulso forma parte de la estrategia del presidente Nicolás Maduro para diversificar la economía y acelerar el crecimiento, que el gobierno cifra en un 8,7% para el tercer trimestre.
Denuncias de contaminación y soberanía
Sin embargo, el renacimiento de la industria carbonífera está generando graves preocupaciones ambientales y sociales. Fuentes de la propia compañía, líderes indígenas y residentes locales denuncian que la actividad minera se está llevando a cabo sin garantías ambientales, lo que ha provocado la contaminación del aire y del agua.
Grupos como Sociedad Homo et Natura alertan que las minas están vertiendo sustancias tóxicas como sulfato, plomo y mercurio al río Guasare. Un trabajador de la mina Paso Diablo confirmó la falta de control ambiental, señalando que los antiguos sistemas de monitoreo ya no funcionan.
Residentes de las comunidades cercanas han expresado su desesperación, asegurando que el polvo de carbón está cubriendo sus casas, ropas, cultivos y hasta el agua potable. "Ya no se puede vivir aquí. Tenemos carbón… y no nos beneficia en absoluto", declaró una anciana de la zona, pidiendo anonimato por temor a represalias.
Además del impacto ecológico, la expansión minera ya ha causado el desplazamiento de al menos 12 comunidades indígenas y agrícolas, con el temor de que la situación empeore. El líder indígena Lusbi Portillo denunció que "están tratando de apoderarse de todo lo que pueden".
A pesar de los planes ambiciosos, las exportaciones de carbón se han detenido recientemente debido a la escasez de espacio de almacenamiento, generada a su vez por los recientes ataques militares estadounidenses a buques en el Caribe, según un empleado de la mina.
Ni el gobierno venezolano ni Carbozulia respondieron a las solicitudes de comentarios sobre la producción o las preocupaciones ambientales.
