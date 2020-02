Revelan las primeras imágenes de Keanu Reeves en el rodaje de ‘Matrix 4’

Caracas / Foto portada: Getty Images. Vecinos de San Francisco se toparon este miércoles con el actor estadounidense Keanu Reeves en pleno rodaje de la película ‘Matrix 4’ en una de las calles de la ciudad estadounidense, algunos aprovecharon la ocasión para capturar con sus cámaras material inédito de la cinta.

Los transeúntes que capturaron fragmentos del filme compartieron el material audiovisual, que resalta como luce Reeves tras cámara, a través de sus redes sociales. Asimismo, el estreno de la nueva entrega de Matrix está previsto para el mes de mayo del próximo año.

De acuerdo a RT, los productores de la película decidieron que nadie podría interpretar el personaje de Trinity mejor que la propia Carrie-Anne Moss, la actriz del reparto original de la trilogía que ha sido escrita y dirigida por las hermanas Wachowski, Lana y Lilly.

La trilogía original de la saga ‘Matrix’ recaudó en todo el mundo 1.633 millones de dólares. Sin embargo, la primera cinta que se estrenó en el año 1999 fue la más exitosa, por su mezcla de efectos especiales y reflexiones filosóficas sobre el ser humano relacionado a los avances de la tecnología. Por su trama, la película fue reconocida por la Academia con 4 Premios Óscar.

Por otra parte, en agosto de 2019, el presidente de Warner Bros Pictures, Toby Emmerich, confirmó que Keanu Reeves que ha sido el actor principal de las cintas anteriores volverá a la gran pantalla en ‘Matrix 4’.

🎥The Matrix 4 filming in #SanFrancisco ! – Feb 5 2020 Thanks @KRON4HMadyun 🙏: "Neo sipping some coffee during production of new Matrix movie ⁦ @kron4news ⁩ " Article + 📷👇 (US – apparently not available in Europe) https://t.co/COI5kMOuSi #thematrix4 #matrix4 #KeanuReeves pic.twitter.com/DCVdPDabik

Alright… I guess you all saw #keanureeves walking around in San Francisco with a pocket and a coffee. That's kinda normal. Ok, the film crew makes it special. So it's #matrix4 time now. 💚 pic.twitter.com/BZJemUfdis

— Sh_Falco (@sh_falco) February 6, 2020