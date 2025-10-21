Revelan video del robo millonario al Museo de Louvre captado por un turista

Caracas/Foto: Louvre.- El noticiero de Francia, BFMTV, reveló un video inédito del robo millonario que sacudió el histórico Museo de Louvre en París, cuando un grupo se llevó varios joyas valiosas de la corona francesa, ubicadas en la Galería Apolo.

El metraje muestra el momento exacto del asalto, tomado por uno de los turistas. Es en esa área donde se exhiben al público las piezas más valiosas del tesoro real.

Durante el audiovisual, se puede ver a uno de los delincuentes vestido de obrero, con chaleco reflectante amarillo, pasamontañas y casco, manipulando una amoladora angular, con el fin de cortar el vidrio blindado de la vitrina.

Incluso, el video parece mostrar cómo el hombre comete el delito sin prisa alguna, mientras los visitantes, desconcertados, retroceden alarmados ante el ruido y las chispas.

Les images du cambriolage du Louvre (document BFMTV) pic.twitter.com/FciPpaXTMA— BFMTV (@BFMTV) October 19, 2025

El material no evidencia el momento en el que los ladrones escapan del Louvre, pero significa la primera evidencia visual del robo en marcha.

Advertisement

El robo de piezas ha dejado helados a los ciudadanos franceses, sobre todo por la limpieza con la que los sospechosos ejecutaron el asalto. Le Paresien incluso lo tituló como "el atraco del siglo".

Medios internacionales, como la BBC, hasta se aventuran a decir que es el "robo más espectacular" desde el de la Mona Lisa en 1911. Otros, lo señalan como un "robo de película".

Según France 24, cerca de 60 investigadores llevan a cabo las averiguaciones del crimen, del que se cree estuvo orquestado por delincuentes experimentados y de nacionalidad extranjera posiblemente.

Este hecho además reavivó un debate en Francia sobre la falta de seguridad en los museos del país. Incluso, el ministro del Interior, Laurent Núñez, reconoció el domingo que esto es un "punto débil importante".

Detalles del robo

Los ladrones se llevaron nueve piezas de la colección de joyas de Napoleón y de la colección de los reyes franceses, entre ellas un collar, una diadema y un broche.

Advertisement

Los delincuentes, que eran tres o cuatro hombres, penetraron en el museo usando un montacargas. Este les permitió subir hasta el primer piso. Posteriormente, rompieron una ventana para dirigirse a las vitrinas donde estaban las joyas y, ya con el botín en mano, huyeron en moto.

En su huida, perdieron una de las joyas robadas, que sería la corona de la emperatriz Eugenia.







