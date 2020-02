Richard Linares rompió el silencio y aclaró los rumores sobre denuncias de ciberacoso

View this post on Instagram

No acostumbro a hacer esto y generalmente no me afecta lo que digan o piensen de mi. Eso me trae sin cuidado. Pero que me calumnien y traten de crear una matriz de opinión negativa para hacer que me quiten a #libertad y a #venezuela🇻🇪 eso si no lo tolero. Siempre les he dicho que no es recomendable tener guacamayas. Estas no las compré. Estoy en contra de la compra de aves ya que incentiva a los vendedores a robar a los pichones para lucrarse. Estas aves llegaron a mis manos porque agentes del orden público me las donaron para que no muriesen. Yo no las pedí ni las robe. Bueno esta señora de nombre @lizduquesa está creando una campaña en mi contra para que me quiten mis guacamayas. Para que las encierren o terminen en una finca pasando hambre. Y eso no lo voy a permitír. Por favor ayúdenme a evitar que esta mujer logre su cometido ya que en todos los grupos conservacionistas anda mintiendo diciendo cosas como que #piquito murió por negligencia mía. A mis seguidores que aman mis aves les pido que le digan a @lizduquesa la verdad de como viven mis guacamayas.