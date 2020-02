Rick Scott criticó a CNN por no llamar “presidente” de Venezuela a Juan Guaidó

Caracas.- El senador de los Estados Unidos (EE. UU.), Rick Scott, fustigó este miércoles que el canal de televisión, CNN (Cable News Network), por llamar a Juan Guaidó líder de la oposición venezolana, en vez de presidente encargado.

“CNN debería avergonzarse. Describir a Juan Guaidó como el “líder de la oposición” es apoyar la posición de Nicolás Maduro. Él es el presidente legítimo de Venezuela. Punto”, escribió Scott en su cuenta oficial de Twitter.

Los funcionarios de la nación estadounidense han sido muy firmes en su apoyo a la oposición venezolana, y desde la Casa Blanca incrementaron la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro a través de sanciones, esto con el propósito de conseguir un cambio de sistema político que permita llevar a cabo unas elecciones libres.

.@CNN should be ashamed. Describing @jguaido as the “opposition leader” is parroting the talking points of @NicolasMaduro.

He’s the legitimate President of #Venezuela. Full stop. pic.twitter.com/V6wkjXGKYW











— Rick Scott (@SenRickScott) February 5, 2020