Ridery emitirá papeles comerciales por un millón de dólares liquidables en bolívares

Caracas / Foto: BDV.- La Bolsa de Valores de Caracas (BVC) informó el miércoles que la empresa Ridery recibió la autorización para llevar a cabo una oferta pública de papeles comerciales al portador por un monto máximo de un millón de dólares estadounidenses negociables y liquidables en bolívares.

Lea también: OpenAI se convierte en la startup más valiosa del mundo y supera a SpaceX de Musk



Según la BVC, los fondos recaudados se destinarán principalmente a capital de trabajo, distribuido en un 45% al desarrollo tecnológico, 30% a actividades de marca y adquisición de usuarios, 10% a operaciones y soporte, 10% a capital humano y 5% a continuidad de negocio.

La oferta aprobada por la Superintendencia Nacional de Valores (Sunaval), tendrá vigencia de un año y podrá colocarse en una o varias series, con vencimientos entre 15 y 360 días.

El agente de colocación será Fivenca Casa de Bolsa, C.A., mientras que la Caja Venezolana de Valores actuará como agente de custodia y pago.

Durante los primeros cinco (5) días del período de colocación primaria se dará preferencia a pequeños y medianos inversionistas por al menos 5% del monto total de la emisión; cada inversionista minoritario no podrá adquirir más del 2% de ese 5%.

Advertisement

Cualquiera de las series podrá inscribirse, a criterio del emisor, en la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria (BPVB) y/o en la Bolsa de Valores de Caracas (BVC) para facilitar la negociación en el mercado secundario.

Sobre la empresa

De acuerdo con la Bolsa de Valores de Caracas, Ridery fue fundada en 2021 por el empresario Gerson David Gómez y se ha posicionado como la principal plataforma de movilidad en Venezuela.

Mantiene operaciones en 13 ciudades y una participación de mercado de 48,7% en el top-of-mind de los consumidores, por encima de competidores como Yummy Rides (30,2%) y Bipbip (4,4%), reseña la BVC.

Además indicó que en 2024, la compañía registró un crecimiento mensual sostenido y alcanzó un promedio de 255.000 usuarios activos. Su estrategia de expansión incluye nuevos servicios de envíos, mototaxis y movilidad especializada, además de proyectos como Ridery Advertising, una línea de negocio para monetizar espacios publicitarios en la app y los vehículos.

La empresa destacó que la emisión permitirá consolidar su infraestructura tecnológica, fortalecer su talento humano y ampliar su cobertura operativa, en un contexto donde las plataformas digitales sustituyen progresivamente al transporte público tradicional.

Advertisement

Tendencia alcista

La Bolsa de Valores de Caracas (BVC) difundió los datos de operación de Ridery correspondientes a 2024, que muestran un crecimiento constante en la utilización de sus servicios, con marcada preferencia por el transporte en carros particulares frente a otras modalidades.

Según la información oficial publicada por la entidad reguladora, los servicios de carro representaron entre 4.2% y 8.18% de los ingresos mensuales, mientras que las motos oscilaron entre 1.4% y 2.78% en el mismo período.

Los meses de noviembre y diciembre mostraron la mayor actividad en la plataforma. Noviembre registró 11.04% de participación en los ingresos anuales, siendo el segundo mes más fuerte después de diciembre, que concentró 12.48% del total del año.

La categoría de envíos de paquetes se mantuvo como servicio complementario, con participaciones entre 0.03% y 0.09% mensual, mostrando sin embargo un incremento progresivo durante el año.







