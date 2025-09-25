Rihanna y A$AP Rocky anuncian el nacimiento de su primera hija (En foto)

Caracas/Foto: Archivo.- La cantante Rihanna y el rapero A$AP Rocky anunciaron el pasado miércoles el nacimiento de su tercera hija, a quien llamaron Rocki Irish Mayers. La noticia fue confirmada por la artista de 37 años en sus redes sociales, donde reveló que la nueva integrante de la familia llegó al mundo el pasado 13 de septiembre.

Este es el primer nacimiento de una niña para la pareja, que ya son padres de dos varones, RZA, de 3 años, y Riot, de 2 años. Antes del nacimiento, el rapero A$AP Rocky había expresado públicamente su deseo de tener una hija, bromeando sobre las diferencias de este embarazo respecto a los anteriores.

Con un mensaje que decía “Rocki Irish Mayers. Sept 13 2025”, la empresaria le dio la bienvenida al mundo a su hija. La publicación en redes sociales venía acompañada de dos tiernas fotografías. En ellas, se puede ver a Rihanna, vestida de rosa a juego con la bebé, acunando a la neonata en sus brazos mientras la observa dormir plácidamente.

Vida familiar y planes a futuro

La pareja, que ha mantenido una relación estable desde 2019, ha compartido en diversas entrevistas detalles sobre su dinámica familiar. A$AP Rocky ha señalado la importancia de separar sus carreras profesionales de su vida personal, enfocándose en la familia y el hogar cuando no están trabajando.

Rihanna, por su parte, habló abiertamente sobre el impacto de la maternidad en su vida, expresando que ser madre lo es todo para ella y que la experiencia ha transformado completamente su percepción de la vida.

