Río de Janeiro: gobernador califica de “éxito” operación policial más letal de la historia de la ciudad
El mandatario regional precisó que, además de cuatro agentes fallecidos, los demás muertos identificados pertenecían al Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil y objetivo principal del operativo
Caracas/Foto: EFE.– El gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, defendió este miércoles la operación policial ejecutada la víspera contra una facción criminal, a pesar de que la intervención ha sido catalogada como la más letal en la historia reciente de la ciudad, con decenas de muertos.
“Salvo por la pérdida de los policías, el resto de la operación fue un éxito”, declaró Castro durante una rueda de prensa, citada por O Globo, en la que aseguró que el despliegue representó “un duro golpe al crimen organizado”.
El mandatario regional precisó que, además de cuatro agentes fallecidos, los demás muertos identificados pertenecían al Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil y objetivo principal del operativo.
“Quiero expresar mi solidaridad con las familias de nuestros cuatro héroes que dieron su vida ayer para liberar a la población. Esas fueron las cuatro verdaderas víctimas de ayer”, afirmó, al tiempo que pidió “consuelo y fortaleza” para los allegados de los policías caídos.
Castro respondió también a las críticas de figuras de izquierda y de miembros del gobierno federal, entre ellos algunos ministros del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quienes cuestionaron el alto número de muertos.
“El gobernador de este estado, y ningún gobierno estatal, responderá a ningún ministro ni a ningún otro agente que pretenda politizar este momento. Quien desee contribuir es bienvenido. A los demás, nuestro único mensaje es: lárguense. O contribuyen, o se van. No caeremos en la trampa de polarizar ni politizar una de las acciones más importantes que jamás hayamos emprendido”, advirtió.
En contexto
Más temprano, la Defensoría Pública del Estado de Río de Janeiro confirmó que el número de víctimas de la megaoperación policial en los complejos Penha y Alemão ya supera los 130, cifra que incluye 128 civiles y cuatro policías.
La operación llevada a cabo el martes 28, había sido inicialmente reportada por el gobierno con un total de 64 fallecidos.
La Operación Contención, liderada por la Policía Civil y Militar, movilizó a unos 2.500 agentes y buscaba frenar la expansión del Comando Vermelho (CV), ejecutar 100 órdenes de arresto y detener a miembros de la facción, incluidos 30 provenientes de otros estados como Pará.
Entre los detenidos figura Thiago do Nascimento Mendes, alias Belão, operador financiero del CV y mano derecha del líder Edgar Alves de Andrade, conocido como “Doca” o “Urso”.
Durante el operativo, se incautaron 93 rifles, se registraron intensos tiroteos y se utilizaron drones, helicópteros, vehículos blindados y de demolición.
Los enfrentamientos incluyeron ataques con drones por parte de criminales, lo que convirtió la intervención en un escenario descrito como “zona de guerra” por vecinos y medios locales. Como consecuencia, escuelas, unidades de salud y rutas de transporte se vieron afectadas, generando caos en la ciudad.
Según reportes de residentes y activistas, más de 60 cuerpos fueron recuperados de una zona boscosa del Complejo Penha durante la noche, mientras que la plaza de Penha amaneció con una hilera de cadáveres sobre lonas, reflejando la magnitud del operativo.
En un comunicado oficial, la Defensoría Pública de Río de Janeiro expresó su profunda preocupación por la magnitud de la operación y reiteró su compromiso con la defensa de los derechos fundamentales, la preservación de la vida y la dignidad humana.
El organismo detalló que desde la mañana del martes ha estado apoyando a las familias de las víctimas y a los residentes afectados, monitoreando la situación en los complejos y en el Instituto Médico Legal (IML), y brindando asistencia jurídica gratuita a detenidos y personas afectadas.
“La Defensoría Pública continuará trabajando en un escenario de verdadera guerra urbana y duelo, garantizando el respeto de las garantías constitucionales, la transparencia de las acciones del Estado y la protección de las poblaciones vulnerables”, señaló el comunicado.
Hasta el momento, el balance oficial incluye 60 presuntos delincuentes y cuatro policías muertos, mientras que 81 personas fueron detenidas. La operación ya se considera la más letal en la historia del estado de Río de Janeiro, superando registros anteriores por amplio margen.
