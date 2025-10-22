Robar museos, una moda que no luce tan difícil 

Caracas/Foto: Archivo.- Más fácil ha sido robar el Museo del Louvre en pleno día que vender las joyas y coronas que se llevaron los cuatro ladrones. Al menos así lo aseguran algunos expertos, como el presidente de la casa Christie's de Europa, Francois Curiel, quien ha declarado a la prensa francesa que las joyas robadas son invendibles porque "Nadie querría comprar un collar de esmeraldas que perteneció a la emperatriz María Luisa y que fue robado del Louvre. Por la sencilla razón de que a todos los coleccionistas importantes les encanta exhibir sus objetos, ya sea en museos o a profesionales o coleccionistas de su talla".

Hoy, la fiscalía de París calculó que las joyas robadas podrían ascender a 88 millones de euros mientras el gobierno descubre que los equipos de videovigilancia del Louvre, "están parcialmente obsoletos", y carece de guardias de seguridad ya que se han suprimido 200 puestos de trabajo en quince años. El presidente de la comisión de asuntos culturales, Laurent Lafon, declaró que "lejos de ser inviolables, los museos se han convertido en blanco de la delincuencia".

Basta con recordar la epidemia de robos que se ha estado desarrollando durante los últimos años, una lista que podría comenzar en 1990, con el robo al Museo Isabella Stewart Gardner de Boston, donde se llevaron 13 obras de arte, incluyendo piezas de Rembrandt, Vermeer y Manet, que nunca fueron recuperadas y cuyo valor se estima en 500 millones de dólares.

En 1994, dos ladrones robaron la obra “El grito” de Munch, de la Galería Nacional de Noruega de una manera muy similar a como ocurrió recientemente en el Louvre: los ladrones subieron una escalera, rompieron una ventana y salieron con la pintura valorada en 55 millones de dólares y dejando una postal que decía: “Gracias por la falta de seguridad”. La obra fue recuperada, los ladrones cumplieron 19 años en prisión. Pero años después, en 2004, ladrones armados entraron al Museo Munch, en Oslo, y se llevaron nuevamente "El Grito" y "Madonna". Pinturas que fueron recuperadas dos años después aunque sufrieron daños considerables.

En 2019 hubo otro robo con las mismas características del reciente hurto en el Louvre:los ladrones entraron por la ventana de la llamada Bóveda Verde, en Dresde, Alemania, rompieron una ventana con un hacha y se llevaron joyas de diamantes y rubíes del siglo XVIII, que luego desmantelaron para venderlas. Algunas fueron recuperadas.

Y la lista es aun más larga: En 2017, el robo en el Museo Bode de Berlín conmocionó a toda Alemania cuando robaron una moneda de oro de cien kilogramos, apodada la Gran Hoja de Arce. En mayo de 2017, una corona de oro fue robada del Museo de Arte Religioso de Fourvière. En abril de 2018, el corazón relicario de Ana de Bretaña y colecciones de monedas de oro fueron sustraídos del Museo Dobrée de Nantes.

Hasta ahora, sobre el robo en el Louvre solo se conoce que los delincuentes dejaron dos amoladoras, un soplete, gasolina, guantes, un walkie-talkie, una manta, así como la corona de la emperatriz Eugenia y un chaleco amarillo, según fuentes policiales. También se encontró un casco en el lugar y la "cesta" que anexaron a la escalera para subir tranquilamente a ejecutar su misión.







