La Lupa
Robar museos, una moda que no luce tan difícil
Ya son siete los grandes asaltos cometidos en museos de todo el mundo, muchos de los cuales aún no han sido resueltos. El sorprendente hurto en el Louvre destapó un segundo escándalo: el museo no cuenta con suficientes guardias ni la seguridad necesaria para evitar robos, al extremo de que muchas salas no tienen ni cámaras para grabar visitas indeseables
Caracas/Foto: Archivo.- Más fácil ha sido robar el Museo del Louvre en pleno día que vender las joyas y coronas que se llevaron los cuatro ladrones. Al menos así lo aseguran algunos expertos, como el presidente de la casa Christie's de Europa, Francois Curiel, quien ha declarado a la prensa francesa que las joyas robadas son invendibles porque "Nadie querría comprar un collar de esmeraldas que perteneció a la emperatriz María Luisa y que fue robado del Louvre. Por la sencilla razón de que a todos los coleccionistas importantes les encanta exhibir sus objetos, ya sea en museos o a profesionales o coleccionistas de su talla".
Lea también: Trabajador venezolano en Perú denuncia que fue amedrentado con cuchillo por "pura xenofobia"
Hoy, la fiscalía de París calculó que las joyas robadas podrían ascender a 88 millones de euros mientras el gobierno descubre que los equipos de videovigilancia del Louvre, "están parcialmente obsoletos", y carece de guardias de seguridad ya que se han suprimido 200 puestos de trabajo en quince años. El presidente de la comisión de asuntos culturales, Laurent Lafon, declaró que "lejos de ser inviolables, los museos se han convertido en blanco de la delincuencia".
Basta con recordar la epidemia de robos que se ha estado desarrollando durante los últimos años, una lista que podría comenzar en 1990, con el robo al Museo Isabella Stewart Gardner de Boston, donde se llevaron 13 obras de arte, incluyendo piezas de Rembrandt, Vermeer y Manet, que nunca fueron recuperadas y cuyo valor se estima en 500 millones de dólares.
En 1994, dos ladrones robaron la obra “El grito” de Munch, de la Galería Nacional de Noruega de una manera muy similar a como ocurrió recientemente en el Louvre: los ladrones subieron una escalera, rompieron una ventana y salieron con la pintura valorada en 55 millones de dólares y dejando una postal que decía: “Gracias por la falta de seguridad”. La obra fue recuperada, los ladrones cumplieron 19 años en prisión. Pero años después, en 2004, ladrones armados entraron al Museo Munch, en Oslo, y se llevaron nuevamente "El Grito" y "Madonna". Pinturas que fueron recuperadas dos años después aunque sufrieron daños considerables.
En 2019 hubo otro robo con las mismas características del reciente hurto en el Louvre:los ladrones entraron por la ventana de la llamada Bóveda Verde, en Dresde, Alemania, rompieron una ventana con un hacha y se llevaron joyas de diamantes y rubíes del siglo XVIII, que luego desmantelaron para venderlas. Algunas fueron recuperadas.
Y la lista es aun más larga: En 2017, el robo en el Museo Bode de Berlín conmocionó a toda Alemania cuando robaron una moneda de oro de cien kilogramos, apodada la Gran Hoja de Arce. En mayo de 2017, una corona de oro fue robada del Museo de Arte Religioso de Fourvière. En abril de 2018, el corazón relicario de Ana de Bretaña y colecciones de monedas de oro fueron sustraídos del Museo Dobrée de Nantes.
Hasta ahora, sobre el robo en el Louvre solo se conoce que los delincuentes dejaron dos amoladoras, un soplete, gasolina, guantes, un walkie-talkie, una manta, así como la corona de la emperatriz Eugenia y un chaleco amarillo, según fuentes policiales. También se encontró un casco en el lugar y la "cesta" que anexaron a la escalera para subir tranquilamente a ejecutar su misión.
EE. UU. confirma ataque contra embarcación en el Pacífico Oriental: dos “narcoterroristas” murieron
Una avioneta se estrelló tras despegar en Táchira: confirman dos fallecidos
Delcy Rodríguez advierte a Trinidad y Tobago: "El gas lo tienen que pagar"
Robar museos, una moda que no luce tan difícil
Trabajador venezolano en Perú denuncia que fue amedrentado con cuchillo por "pura xenofobia"
Suspenden acto en honor a José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles en el Monumental
Shakira sorprende a sus fans al versionar varios temas por los aniversarios de dos icónicos discos
Venezuela no es el centro del mundo ni ficha de intercambio
Dos detenidos en Anzoátegui tras lanzar desde un tercer piso a adolescente por "motivos pasionales"
Trump dice que impondrá nuevos aranceles a Colombia tras su enfrentamiento con Petro
Colombia llama a consultas a su embajador en EE. UU. tras declaraciones de Trump sobre Petro
Rodrigo Paz alcanza un 54,5% de votos en el balotaje y será el nuevo presidente de Bolivia
Exasesor del Pentágono afirma que los ataques de Trump en el Caribe “carecen de fundamento legal”
Machado pide a la comunidad internacional "bloquear los flujos que sostienen al gobierno de Maduro”
Tendencias
-
La Lupa2 días.
El fantasma de Evo Morales ya no asusta a nadie en Bolivia
-
Vitrina2 días.
Hija de Michael Jackson inicia batalla legal contra los encargados del patrimonio del 'Rey del Pop'
-
Economía2 días.
Nueva ruta de Turpial Airlines: Valencia–Maracaibo inicia en noviembre
-
La Lupa1 día.
El despliegue de EE. UU. en el Caribe carece de fuerzas para operaciones a gran escala en Venezuela
-
Vitrina23 horas.
Alicia Machado habló del operativo de EE. UU. y envió mensaje a Trump
-
País2 días.
Maduro pidió crear una aplicación para que los venezolanos reporten “todo lo que vean y escuchen”
-
País23 horas.
Gerardo Blyde niega participación en supuesta "negociación secreta" con diplomáticos
-
Mundo2 días.
Asesinan de 25 disparos a venezolana en Perú: atacantes dejaron una rosa junto a su cuerpo