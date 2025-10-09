Roberto Enríquez: Salida a la crisis debe ser pacífica y política

Caracas / Foto Portada: Archivo.- El escenario actual en Venezuela está marcado por la tensa crisis entre la Casa Blanca y el Gobierno de Nicolás Maduro. La presencia militar en el Caribe de las tropas estadounidenses mantiene en alerta al chavismo. Por otro lado, están quienes piden la liberación de los presos políticos, negociación y acuerdos para destrabar el conflicto. El secretario ejecutivo de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), Roberto Enríquez enfatizó que debe ser "pacífica" y "política" la salida a la crisis venezolana, y desechó cualquier opción que implique la violencia. Así lo dijo en entrevista con El Cooperante.

Lea también: Jesús Seguías: Arrogancia de MCM entorpece salida a la crisis venezolana

El bloque opositor que abanderó a Edmundo González para las elecciones presidenciales de 2024 y reconoce a María Corina Machado como la líder de la oposición, ha descartado opinar sobre las tensiones causadas por el despliegue militar cerca de Venezuela, que han causado la muerte de más de una decena de venezolanos, según ha transmitido la Casa Blanca, al referir a "criminales y terroristas". Durante los últimos meses ha reiterado su llamado a un acuerdo nacional urgente que permita restablecer el orden constitucional, los derechos humanos y la institucionalidad electoral.

Enríquez calificó de exigencia que sean liberados los más de 800 presos políticos que existen en el país, antes de la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, fijada para este 19 de octubre. Unos 838 para ser exactos, según el último reporte de la ONG Foro Penal.

"Es una exigencia a la que por cierto se ha sumado la Conferencia Episcopal de Venezuela y que también vienen haciendo desde hace mucho tiempo los familiares de los presos. Creemos que no debería ser necesario tener que esperar a que se canonicen a dos santos venezolanos tan queridos por el país para que se les otorgue la libertad a los presos políticos, pero sí creemos que es un momento en donde el adversario, el Gobierno, tiene la oportunidad de tomar una decisión que sirva para aliviar el sufrimiento que tienen tantos venezolanos que están presos y sus familiares", expresó.

Advertisement

Respecto a las recientes declaraciones de María Corina Machado sobre la "fase resolutiva" al conflicto político, Enríquez zanja con la palabra "esperemos" y subraya la posición del cúmulo de partidos de la oposición formada por Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Encuentro Ciudadano, Primero Justicia, Copei ODCA, La Causa R, Voluntad Popular, Proyecto Venezuela, Convergencia y Movimiento Por Venezuela.

"Esperemos. Nosotros siempre hemos apostado por una solución política, una solución pacífica, que pase por respetar la voluntad de la mayoría de los venezolanos. Esa ha sido la prédica de la plataforma y esa voluntad que se expresó el 28 de julio. Ahora entendemos que las cosas están en una situación muy compleja y el planteamiento es inequívoco. Cuando decimos una solución política, es una solución que respete la vocación democrática del país y pacífica, porque obviamente nadie está apostándole a una solución que encarne violencia; pero eso no quiere decir que no seamos firmes en reclamar, como lo venimos haciendo y seguir luchando para que el país se redemocratice".

En sus palabras, solo será válido todo lo que permita "respetar la voluntad de los venezolanos" que votaron por Edmundo González.

"Lo que se plantee debe tener esas características: política, inteligente, pacífica, alejada de la violencia y que se acate la voluntad de los venezolanos, pero el problema es que no hemos visto señales del gobierno en esa dirección", lamentó.

MCM, Edmundo González y la PUD

Advertisement

Sobre Edmundo González Urrutia quien permanece en España desde septiembre de 2024, Roberto Enríquez dijo que cree que es válido que siga "defendiendo" su triunfo electoral. Sin embargo, remarcó que no es "cualquier cosa" lo que le pondrá fin al conflicto generado tras las presidenciales del año pasado, en las que el Consejo Nacional Electoral dio a Nicolás Maduro como ganador, pero hasta la fecha no ha publicado los resultados "mesa por mesa" alegando un "hackeo" en su plataforma web.

"Para nosotros él ganó y punto, entonces es absolutamente válido que siga defendiendo lo que le entregaron los venezolanos. Ahora, nosotros tenemos que encontrarle una solución a este tema y no es cualquier solución. La solución para el tema venezolano no es cualquiera, no es que cualquier cosa sirve, no es verdad, no sirve cualquier cosa, lo que sirve es lo que nos ponga en democracia y eso pasa por respeto a la decisión de la gente, punto".

A su juicio, se planteó un "reto" al notificar su juramentación el 10 de enero de 2025, pero eso no ocurrió.

"Quizás hoy el país estaría en una mejor situación sin duda. El tema venezolano está en una situación muy difícil, la verdad. Ha escalado a unos niveles que el primer perjudicado está siendo el venezolano de a pie, el venezolano humilde, el venezolano trabajador. Y por eso es que con desesperación hay que buscarle un camino a que destranque la situación que está atravesando Venezuela ahorita".

Consultado sobre María Corina Machado, negó que la dirigente de Vente Venezuela y la PUD "estén descoordinados", pero sí cumplen roles distintos.

Advertisement

"María Corina ejerce su liderazgo. Nosotros somos la PUD, pero no es que estamos en otra línea, yo creo que seguimos en el mismo objetivo, en el mismo barco, lo que tenemos es roles distintos, pero no es que estemos en lugares distintos, la verdad es que estamos unidos, lo que sí hay es que damos las decisiones, damos el debate adentro, no como hizo Capriles".

Al referir al diputado electo a la Asamblea Nacional por Unión y Cambio, y exdirigente de Primero Justicia, catalogó su discurso sobre el diálogo con el Gobierno como una muestra de hipocresía.

"El discurso de Henrique es muy hipócrita, el diálogo es eficiente en la medida en que estemos unidos. Él abandonó el barco de la unidad y yo creo que actuó con muchísima deslealtad, ese es el problema. El problema no es de visiones porque puede haber múltiples visiones, incluso estrategias, visiones estratégicas de cómo abordar las situaciones, pero yo creo que el punto es que si él tenía una visión que defender, ¿por qué fue a entenderse a escondidas? Fue a espaldas de la unidad, y no dio el debate dentro de la unidad como lo debíamos dar. Esa es la crítica que yo le hago a él. Yo no le cuestiono su visión. Le cuestiono que terminó haciendo un papelón terrible. Y listo, ya a clavo pasado, dejemos lo pasado en el pasado".

Por último, consideró que Maduro se equivoca al creer que se puede "atrincherar".

"Ese no es el camino, el camino es abrirse a buscar una solución política que regrese al país al orden democrático y que respete las decisiones de los venezolanos, y allí yo creo que va a encontrar interlocutores válidos en la oposición, de María Corina para abajo".