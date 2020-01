Rocío San Miguel: “La FANB es la institución que tiene el veto sobre cualquier posible transición”

En medio de una crisis política que parece profundizarse durante el 2020 en Venezuela, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se aleja cada vez más del paradigma constitucional, hacia uno revolucionario. La institución que debería resguardar la seguridad de todo un pueblo venezolano, ha mermado en sus funciones reales para mantener su lealtad al pensamiento chavista-madurista, y según especialistas, no será alentador el futuro inmediato del componente castrense.

A 62 años de la caída de Marcos Pérez Jiménez, ¿será posible que existan semejanzas y diferencias con respecto al panorama político de 1958, con respecto al Gobierno actual?











De acuerdo a una entrevista exclusiva realizada a la abogada y especialista en temas militares, Rocío San Miguel, ambos panoramas son incomparables porque los hechos del 58 responden a situaciones diferentes, aún cuando se asemejaba a la crisis económica que se vive en la actualidad. A su juicio, los militares de aquel entonces solo “miraron hacia otro lado” cuando Marco Pérez Jiménez fue derrocado, situación que es poco probable que se repita en la actualidad con el Gobierno de Nicolás Maduro, ya que gran parte de los funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) gozan de beneficios que los llevan a sostener su lealtad al Gobierno chavista.

Desertores

Desde el 30 de abril de 2019 se han registrado centenares de militares desertores al régimen de Nicolás Maduro; sin embargo, para la también presidente de la ONG Control Ciudadano, se trata de grupos pequeños e insignificantes para el alcance que tiene la institución de la Fuerza Armada.

Por su parte, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López hizo un llamado recientemente a los militares desertores a que regresen a las filas, pero ¿qué garantías pudiesen tener estos exfuncionarios, cuando se sabe hasta dónde es capaz de llegar el Gobierno con los denominados “traidores”?











¿Qué pretende hacer el régimen de Nicolás Maduro con los desertores de la FANB? ¿A qué estrategia estarían apuntando?

“Nunca antes habíamos tenido tanto militar preso, tantos militares perseguidos, tantos desertores, tantas solicitudes de baja, y esto es un cuadro bastante representativo de los mecanismos de represión interna que existen en la Fuerza Armada para procurar evitar un quiebre que afecte a Nicolás Maduro. Por otra parte, los mandos militares han participado en toda una estructura económica de incentivos que se han diseñado en estos últimos 20 años, pero que ha crecido, como la creación de la Gran misión de Abastecimiento soberano en el sector militar de grandes caudales de importaciones de insumos de primera necesidad.

Sin duda la participación en otras áreas como en la Venezolana de Importaciones y Exportaciones, los acerca a grandes circuitos de manejos de recursos. La FANB maneja aproximadamente de 40 empresas militares y hoy en día se encuentran dirigiendo menos ministerios que en 2014, pero sí los más importantes y con la mayor cantidad de recursos.

Hay una élite militar que encuentra enormes incentivos de lealtad para apoyar a Maduro y por el contrario encontramos una estructura de base que cada día pierde mayores incentivos y esa es una de las razones por las que estamos asistiendo a una de las cifras más altas de desertores la historia de Venezuela.

Desde el punto de vista legal, hay un problema claro y es que la deserción es un delito. La oferta de perdonarlos sin duda alguna es muy peligrosa para quien ya ha sido señalado de traidor. Esta oferta de Padrino es clara, lo que quiere es contener una mayor cantidad de números de desertores. Pero es evidente que quien ya ha decidido da el paso de desertar, difícilmente pueda tomar un camino de regreso sabiéndole que la aplicación de la justicia militar es una realidad”.

¿Cuál es la pretensión de Nicolás Maduro de incorporar la milicia en la FANB cuando esta solo cuenta con cuatro componentes?

“La milicia nació como un cuerpo adscrito directamente a la presidencia de la República sin mediación alguna de estructura institucional del Estado. Es la creación de una guardia pretoriana. Estamos asistiendo a una constitución de unos cuatro millones de milicianos. Algunas personas se ríen de la posibilidad real de la consolidación de estas cifras, pero podrían crecer las estructuras bajo la fórmula del PSUV; es decir, es una fórmula por la cual tiene individuos armados adscritos al partido cuya función es la defensa de la revolución. Esto sin duda genera un daño patrimonial para la República y desfigura completamente el rol de la FANB. Crear este quinto componente como ya abiertamente se le empieza a señalar, es la estocada final en la destrucción de la Fuerza Armada, al menos en términos del paradigma constitucional”.

¿Y no estaríamos hablando de individuos que uniforma y arma el régimen como carne de cañón? ¿De qué manera pudiesen defender estos milicianos a Venezuela si muchos de ellos son adultos mayores y personas con discapacidad?

“Creo que el objetivo del chavismo -madurismo es construir una plataforma electoral, obediente, disciplinada que cumpla la misión electoral de 2020, y por otra parte, la mayoría de las personas que participan en la milicia lo hacen por estado de necesidad. Es una vía de acceso que les permite llegar con mayor facilidad al CLAP y cualquier beneficio distributivo del Estado. Hay ahí una relación que se plantea el ciudadano miliciano versus el carácter clientelar del chavismo, que va a generar claramente unos dividendos inmediatos en la ruta electoral. Pero no los veo como carne de cañón. De ocurrir un conflicto armado, lo que sucede en estos casos, es que estas personas rápidamente se escondan”.

Un ex alto cargo de la FANB explicó a El Cooperante que los cuadros medios carecen de liderazgo ¿Es esta una de las razones por las cuales la FANB no se pronuncia en bloque contra Maduro?

“Yo creo que el tema del pronunciamiento contra Maduro es un espejismo acariciado por algunos sectores que no van a encontrar respuesta. Cuando existe un nivel de represión tan brutal, difícil es encontrar una respuesta de este tipo de la vía del golpe militar; es decir, suponer que es necesario un liderazgo para generar un golpe de Estado en Venezuela es una ruta engañosa, peligrosa y en definitiva un espejismo.

La única posibilidad de que la FANB adelante un giro histórico que cambie el apoyo que viene brindando a Nicolás Maduro, obedece a una serie de requisitos: que haya una propuesta clara hacia la Fuerza Armada sobre qué es lo que le espera, lo que no ha sido presentada. Que sea asumida esa propuesta por un liderazgo que no necesariamente tiene que venir de la Fuerza Armada, puede ser de un liderazgo político que explique el alcance de esta propuesta. No creo en eso que describes… esa fórmula está agotada en Venezuela”.

¿Existirán diferencias entre Vladimir Padrino López y Nicolás Maduro?

“En momentos de incertidumbre, los seres humanos por naturaleza tienen visiones criterios y opiniones. No creo que Padrino las exprese. El rol que está jugando, ya está decidido, y es acceder y ratificar toda la línea política diseñada desde Miraflores”.

¿A qué se debió el fracaso del pasado 30 de abril?

“No conozco los entresijos de lo que pudo haber ocurrido internamente pero lo que vimos los venezolano es que se vendió como un quiebre de la FANB lo cual no fue así , simplemente fue la expresión de un grupo de militares sin mandos de puestos en término de operativos. Ni siquiera se pronunciaron. Hubo una suerte puesta en escena que no convenció en términos de quiebre militar y creo que además esto fue un error porque simplemente tensó aún más la cuerda de la Fuerza Armada.

Si se contaba con un pequeño grupo de militares que estaban dispuestos a darle la libertad a Leopoldo López para que se evadiera de su casa y para encontrar una salida para ir a una Embajada… creo que esto se vendió muy mal al hacer creer que se trataba de un quiebre de la FANB. No eran individuos relevantes y eso significó la poca atención que la propia Fuerza Armada prestó al incidente”.

¿Y por qué la oposición venezolana no ha logrado penetrar en la FANB, más allá de pequeños grupos que no cobran importancia?

“La Ley de Amnistía no es una propuesta para la FANB, es una idea que jurídicamente tiene muchos errores y políticamente también. Una propuesta en la que se muestre un programa de Gobierno, de gestión, y del desarrollo de políticas públicas hacia una institución que ha sido destruida y que se apartó del paradigma constitucional para comenzar a transitar en un paradigma revolucionario. Tiene que ver con la profesionalización, la operatividad y la seguridad social. Tienen que presentar un plan sobre el conocimiento que se tenga sobre la propia FANB”.

¿Por qué Juan Guaidó no ha hecho designaciones en materia de seguridad, apartando a Iván Simonovis, si es el presidente interino de Venezuela?

“No ha nombrado a ningún ministro de ninguna cartera porque cualquier persona que fuera nombrada quedaría inmediatamente detenida”.

De darse un cambio de Gobierno en Venezuela, la FANB como institución ¿Representaría un riesgo para quien tome el poder?

“La FANB puede ser un riesgo, pero también una oportunidad. Lo importante es partir del punto de que quien sea llamado a dirigirla, conozca la FANB y desarrolle un plan previamente establecido y ofrecido a la FANB que tiene muchas aristas. Tiene que ver con aspectos como los de justicia militar, los problemas de justicia, sobre qué hacer con la milicia, qué hacer con la educación militar. Son muchas aristas sobre las cuales debe haber una decisión, de darse un Gobierno de transición.

Cualquier transición en Venezuela pasa por la FANB, es la institución que tiene el veto sobre cualquier posible transición”.

Para concluir, a su juicio, ¿cuál es el panorama militar para el 2020?

“Se va a profundizar la persecución interna. La vigilancia interna por todos los medios posibles. Es una línea de conducta que comenzó en 2005 y que va a tender a crecer a lo largo de 2020. Vamos a asistir un mayor número de deserciones, de solicitudes de bajas, que en sí mismo están demostrando un quiebre desde el paradigma constitucional, al paradigma revolucionario. Vamos a ver el aumento del llamado a la milicia, lo que va a poner en jaque la base de la seguridad social. Vamos a ver mayores niveles del discurso partidista de los mandos militares y pues sería un acertijo determinar cuál será en definitiva la propuesta de la oposición venezolana a la FANB.

En términos operativos vamos a ver ejercicios militares, maniobras donde participará la milicia y que, en términos reales, dictan de ser ejercicios militares. Lamentablemente, la FANB estará en espacios de denuncias vinculadas a la economía militar, en tráficos ilícitos. Estarán cada día más llenas de denuncias a lo largo de toda la frontera. Es cuadro no es nada alentador para el futuro inmediato de la FANB”.

