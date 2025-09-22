Vitrina
Rodaje de la nueva película de “Spider-Man” se detiene por accidente de Tom Holland
El rodaje fue suspendido para que Holland recibiera atención médica y descansara unos días; no obstante, se encuentra bien. De hecho, un día después del incidente, el actor asistió junto a su novia, Zendaya, a una gala benéfica en la sede de la casa de subastas Christie’s en Londres
Caracas/Foto: Sony.- Tom Holland sufrió el pasado viernes una conmoción cerebral leve durante el rodaje de la nueva entrega de Spider-Man, lo que obligó a pausar la producción. Sin embargo, se espera que el actor británico regrese al trabajo en “unos días”, informó Variety.
Según la revista, este lunes 22 de septiembre se celebrará una reunión para elaborar un plan de cara al futuro de la película, que se está desarrollando en los estudios Leavesden, en Watford, al noroeste de Londres. Se conoció que ninguna otra persona resultó herida durante el incidente.

El estreno de Spider-Man: Brand New Day está previsto para el 31 de julio de 2026. En agosto pasado, Holland, de 29 años, reveló el nuevo traje del superhéroe. En su cuenta de Instagram, compartió un video en el que aparece emergiendo de entre las sombras con el nuevo diseño, que guarda mayor similitud con los cómics. “¿Listos?”, pregunta Holland en el clip.
El traje presenta tonos rojos y azules más brillantes, además de una insignia de araña más grande que en sus anteriores películas: Spider-Man: De regreso a casa, Lejos de casa y Sin camino a casa.
La próxima cinta marcará la cuarta entrega de Spider-Man dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), fruto de la colaboración entre Sony y Disney, tras el éxito de No Way Home en 2021. También representará el regreso de Holland al MCU, luego de compartir pantalla con los Spider-Man de Sony interpretados por Tobey Maguire y Andrew Garfield en No Way Home.
En dicha película, la identidad secreta de Peter Parker queda expuesta, lo que lo lleva a recurrir al Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) para lanzar un hechizo que haga que todos olviden quién es. Sin embargo, el conjuro provoca la llegada de otras versiones del héroe y sus respectivos villanos de universos alternos. Los tres Spider-Man se unen para combatir a los enemigos, pero al final Peter decide que Doctor Strange complete el hechizo, haciendo que incluso MJ Watson-Jones (Zendaya) y su mejor amigo Ned Leeds (Jacob Batalon) lo olviden por completo.
La película será dirigida por Destin Daniel Cretton, conocido por Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos, y contará además con la participación de Mark Ruffalo, quien volverá a encarnar a Bruce Banner/Hulk.
Entre las nuevas incorporaciones de Spider-Man se encuentran Sadie Sink (Stranger Things) y Tramell Tillman (Severance), mientras que Michael Mando regresa como Scorpion tras su breve aparición en la primera película de Holland, Homecoming (2017).
